Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình chính sách tại An Giang 29/04/2026 14:08

Ngày 29-4, tại An Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bản tỉnh An Giang.

Tại đây, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết quý I-2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,8%, đứng đầu ĐBSCL. Hiện nay, An Giang đang tích cực triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: NH

Ông Mừng cũng cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 100.000 người có công cách mạng. Tính đến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1,03%. Tỉnh An Giang cũng hoàn thành hơn 8.400 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm. Thời gian tới, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10,71% và phấn đấu đến năm 2030 cơ bản xóa hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và ghi nhận những kết quả tỉnh An Giang đạt được thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc An Giang triển khai hiệu quả các chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo và công nhân. Bộ máy chính quyền địa phương vận hành ổn định sau sáp nhập; Trung tâm hành chính tỉnh đặt tại phường Rạch Giá đã phát huy tốt vai trò điều hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi thăm, tặng quà ở tỉnh An Giang. Ảnh: NH

Chủ tịch Quốc hội lưu ý năm 2026 là năm có nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi phải quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, luôn đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội.

“An Giang đã đăng ký với Chính phủ mục tiêu tăng trưởng hai con số, năm 2026 phấn đấu đạt 10%. Đây không chỉ là chỉ tiêu Trung ương giao, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. An Giang là tỉnh lớn, phát triển được sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng chung của cả nước" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 2027. Việc tổ chức thành công sự kiện này sẽ khẳng định uy tín của tỉnh, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc, tạo cơ sở đón các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh An Giang. Ảnh: NH

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi đến thăm nơi hội tụ linh khí truyền thống cách mạng kiên cường của tỉnh An Giang. Đây là công trình giàu ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn, là không gian tôn vinh các bậc tiền nhân, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang gìn giữ, phát huy giá trị Đền tưởng niệm để nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng. Qua đó bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phồn vinh của dân tộc.