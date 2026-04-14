Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thị trưởng thành phố Milan 14/04/2026 05:08

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Milan đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như tài chính, thời trang và giáo dục.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều 13-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến thăm Milan, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc. Ông đánh giá cao sự phát triển năng động của Milan trong các lĩnh vực công nghiệp, kiến trúc, tài chính và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng thành phố đăng cai tổ chức thành công Thế vận hội Mùa đông 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Thông tin về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Italia. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác hai nước đã mở rộng sang các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, việc mở đường bay thẳng Hà Nội – Milan từ tháng 7-2025 đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo thành phố Milan tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam. Hai bên cần tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực Milan có thế mạnh như tài chính - ngân hàng, thời trang, giáo dục và dịch vụ du lịch.

Thị trưởng Giuseppe Sala khẳng định Milan mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Các lĩnh vực ưu tiên gồm hạ tầng, đường sắt đô thị, quản lý sân bay, năng lượng và biến đổi khí hậu. Ông cũng kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều người Việt Nam đến sinh sống và làm việc tại Milan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala và các đại biểu. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền thành phố Milan tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt, nhất là sinh viên, ổn định cuộc sống và học tập.