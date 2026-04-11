Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tới Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italia 11/04/2026 14:33

(PLO)- Chuyến thăm chính thức Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới trong hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước...

Sáng 11-4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italia từ 11 đến 15-4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tới Thủ đô Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italia. Ảnh: PHẠM THẮNG

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng, như: hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella, làm việc với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Italia, gặp gỡ Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia, gặp Lãnh đạo Đảng Cộng sản Tái lập, qua đó củng cố hơn nữa kênh hợp tác nghị viện và phối hợp chính trị.

Đây được xem là cơ hội quan trọng để hai bên rà soát, định hướng hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác song phương, đồng thời sẵn sàng cho bước nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.

Chủ tịch Quốc hội cũng có một số hoạt động khác, như: gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti; gặp đại diện tri thức tiêu biểu và sinh viên Việt Nam tại Italia; tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Italia; thăm nơi lưu dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Milan; gặp Tổng giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO).

Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Phương Anh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: PHẠM THẮNG

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, với nền tảng chính trị ngày càng tin cậy và dư địa hợp tác rộng mở trên nhiều lĩnh vực.

Hai nước đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia vào tháng 7-2023, đồng thời đang tích cực trao đổi về khả năng nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU, sau Đức và Hà Lan; ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng tích cực và ổn định.

Về đầu tư, Italia hiện đứng thứ 32/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, với khoảng 155 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 520 triệu USD.

Hai bên cũng đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới có tính chiến lược như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, năng lượng hạt nhân, năng lượng sạch và công nghiệp công nghệ cao.

Thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển tích cực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế cho các lĩnh vực mới nổi.

Chuyến thăm chính thức Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ tạo xung lực phát triển mới trong hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp về kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc triển khai EVFTA, EVIPA.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Italia – một đối tác quan trọng trong Liên minh châu Âu – mà còn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia.