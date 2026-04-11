Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Italia 11/04/2026 06:46

(PLO)- Rạng sáng 11-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Italy từ ngày 11 đến 15-4.

Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Italia. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Đoàn còn có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Italy – đối tác quan trọng tại Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược.

Kể từ khi Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 23-3-1973), quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, từ khi thiết lập Đối tác chiến lược vào tháng 1-2013, hai bên thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh, môi trường.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại chiến lược thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ.

Về kinh tế, Italy là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU; ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 7,3 tỉ đồng, tăng 6,2% so với năm 2024.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Italia là đối tác có nhiều thế mạnh bổ trợ về công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác và đổi mới sáng tạo.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng tạo xung lực mới trong hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp về kinh tế số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện khung pháp lý triển khai EVFTA, EVIPA.