Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican 11/04/2026 22:48

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ hai bên lên giai đoạn phát triển mới.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 11-4 (giờ địa phương), tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ông gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đức Giáo hoàng và Tòa thánh dành cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thông điệp hòa bình và đóng góp của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Ông khẳng định những giá trị đó tương đồng với khát vọng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về quan hệ hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng. Điển hình là việc thiết lập Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và duy trì hiệu quả hoạt động của Nhóm Công tác hỗn hợp. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cuộc họp vòng 13 sắp tới sẽ góp phần vào tiến trình nâng cấp lên quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân cùng Giáo hoàng Leo XIV và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa qua, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển thư mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV. Giáo hoàng Leo XIV trân trọng cảm ơn và bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, coi đây là dấu mốc quan trọng để tăng cường hiểu biết. Giáo hoàng cũng cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh hoạt động ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Giáo hoàng Leo XIV chụp ảnh chung

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao; đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo Việt Nam tới Thủ tướng Vatican.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Pietro Parolin chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và các kỳ bầu cử quan trọng. Ông đánh giá cao chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước việc Nhà nước luôn quan tâm đến những người yếu thế. Thủ tướng khẳng định mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam trong tương lai.