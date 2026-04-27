Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM 27/04/2026 14:07

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Chiều 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Về phía Trung ương, tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam;

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chiều 27-4. Ảnh: LÊ THOA

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương: ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương…

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, sở, ban, ngành…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chiều 27-4. Ảnh: LÊ THOA

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để nghe báo cáo về các nội dung quan trọng.

Bao gồm kết quả công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch phát triển TP.HCM; tình hình phát triển kinh tế - xã hội bốn tháng đầu năm 2026 và kế hoạch tăng trưởng kinh tế hai con số; công tác bảo đảm an ninh, an sinh xã hội.

Sơ kết về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; những khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất của TP.HCM…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chiều 27-4. Ảnh: LÊ THOA

Sáng cùng ngày, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Công tác của Trung ương cũng đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại TP.HCM.

Cũng trong sáng 27-4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tân Biên.