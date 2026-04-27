Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và cam kết hành động 27/04/2026 20:24

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu TP.HCM đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất.

Chiều 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã phát biểu tiếp thu.

Điều kiện đầy đủ để TP.HCM phát triển

Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho TP.HCM trong suốt những năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

“Chúng tôi xin lĩnh hội đầy đủ các ý kiến tham gia, đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước” – ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Trần Lưu Quang nói đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể; là cơ sở quan trọng để TP hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.

TP.HCM cũng hiểu rằng những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay, còn khá khiêm tốn nhưng có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một không gian mới của TP.HCM và đặc biệt là khi áp dụng phương thức quản trị mới - chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng nhìn nhận TP đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân không chỉ của TP.HCM mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Trần Lưu Quang cho biết TP giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo những lần trước. Đồng thời, giải quyết những dự án tồn tại cũ và tính toán đến phương thức quản trị, những rủi ro do tác động từ bên ngoài để có giải pháp khắc phục kịp thời.

“Nếu không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện TP.HCM trong kỷ nguyên mới; có một quy hoạch được thông qua, bảo đảm sự phát triển toàn diện của TP và được Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt” – ông Trần Lưu Quang nói.

Theo ông, cộng với các chương trình hành động đã có, TP.HCM nghĩ rằng đây là điều kiện rất đầy đủ để TP phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động hiệu quả, bền vững, có kết quả đo đếm được.

Cam kết của Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương rằng những chỉ tiêu TP.HCM đã đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. “Hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí, TP.HCM năm nay sẽ tăng trưởng hai con số” – ông Trần Lưu Quang nói.

Theo ông Trần Lưu Quang, một cam kết nữa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có giao cho TP.HCM, trên cơ sở năm 2025 TP thu được khoảng 800.000 tỉ đồng, thì năm 2026 phải đạt 1 triệu tỉ đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cam kết những chỉ tiêu TP.HCM đã đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Ảnh: HÀ THƯ

Đến thời điểm này, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch tăng khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt khoảng 964.000 tỉ đồng, nghĩa là còn khoảng 36.000 tỉ đồng nữa.

“Hứa với đồng chí, chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được mốc 1 triệu tỉ đồng, nhưng theo nguyên tắc không chỉ thu bằng đất. Bởi nếu chỉ thu bằng đất thì năm sau sẽ không còn nguồn để thu. Thay vào đó, TP.HCM đang phấn đấu theo hướng khai thác các nguồn lực khác để bảo đảm mục tiêu này” – ông Quang bày tỏ.

Sau khi nghe kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng vì nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một một cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. “Chúng tôi cảm giác rằng TP.HCM không đơn độc một mình, đặc biệt là luôn nhận được sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương” – ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Ông cho biết với tinh thần đó, TP.HCM mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của lãnh đạo Trung ương.

“Chưa đầy một năm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến TP.HCM năm lần. Tới đây, mong rằng tần suất này sẽ tăng gấp đôi, năm sau sẽ 10 lần, qua đó giúp TP hoàn thành nhiệm vụ đặt ra” - người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nêu.