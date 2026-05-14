Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa 14/05/2026 17:09

(PLO)- Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình.

Ngày 14-5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Trung Quốc và Philippines có các hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, những hành động này đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đồng thời, các hành động này không phù hợp với những nỗ lực hiện nay của các nước trong tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

“Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, đồng thời tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông.