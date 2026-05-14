Chủ tịch Cần Thơ: Trong năm 2026 phải khởi động sân golf cồn Ấu 14/05/2026 19:11

(PLO)-Chủ tịch Cần Thơ cho biết TP đã điều chỉnh chủ trương dự án sân golf cồn Ấu và yêu cầu trong vòng 3 tháng phải có động thái khởi công, phấn đấu năm 2027 sẽ có sân golf.

Chiều 14-5, UBND TP Cần Thơ làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc trao đổi định hướng phối hợp xúc tiến phát triển thị trường, mở mới và duy trì các đường bay đi/đến sân bay Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã thông tin về các tiềm năng nổi bật, công tác quy hoạch và sản phẩm du lịch của TP.

Theo đó, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, vừa rồi TP đã quy hoạch tích hợp đồng bộ ba địa phương trên quy mô diện tích 6.400 km2, quy hoạch 5 vùng kinh tế, vùng có cảng hàng không là vùng trung tâm về dịch vụ, thương mại và logistic.

Quy hoạch đường sắt từ TP.HCM về Cần Thơ, Chính phủ đã quyết, khởi công giai đoạn 2026-2030. TP đã quy hoạch nhà ga bên Hưng Phú. Theo quy hoạch sẽ có các nhánh đường sắt đô thị về sân bay, khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, về Sóc Trăng, Vị Thanh và một nhánh đi xuống cảng Trần Đề.

Trong quy hoạch, TP sẽ hình thành khu kinh tế biển Trần Đề với quy mô khoảng 40.000 ha. TP đã mời tập đoàn Xuân Thiện nghiên cứu cảng Trần Đề, đơn vị này đề xuất quy mô khá lớn, lấn biển 120.000 ha.

Tập đoàn Vingroup cũng vào nghiên cứu khu Mekong city, quy mô gần 3.000 ha, nằm trên trục từ Cần Thơ đi xuống Sóc Trăng. Theo đó, tới đây TP cũng quy hoạch dưới đó làng đại học, giống TP.HCM, đồng thời là trung tâm hành chính. Bên xã Tân Bình, góc cao tốc trục dọc và trục ngang thì TP cũng có ý tưởng quy hoạch sân bay vài ngàn ha vì sân bay hiện tại không mở rộng được…

Ngoài ra, ông Tuyên cho biết, TP cũng đang tích cực mời gọi đầu tư sản phẩm du lịch, trong đó ông nói đến sản phẩm mới, có ý nghĩa thu hút là sân golf.

“Trước đây, 77ha làm sân golf ở bên Cồn Ấu đã được giao cho một tập đoàn mà chưa khởi động. "Vừa rồi TP đã điều chỉnh chủ trương và yêu cầu trong vòng 3 tháng phải có động thái khởi công” – Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nói và cho biết, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản đều nói nếu Cần Thơ có sân golf là họ sẽ đến, vì vậy trong năm nay phải khởi động và phấn đấu trong năm 2027 sẽ có sân golf, vì đã có đất sạch, giờ chủ yếu làm các thủ tục về đất đai.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, Cần Thơ đang hướng đến là TP lễ hội để thu hút khách du lịch. Hiện trong năm, TP có một số lễ hội của đồng bào Khmer như Chol Chnăm Thmay, Oóc Om Boóc, Dolta, hay lễ hội áo bà ba, lễ hội sông nước, lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ có thương hiệu hơn 10 năm, Festival lúa gạo…