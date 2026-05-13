Cựu tổng giám đốc đang chấp hành án chung thân lại hầu tòa ở Cần Thơ 13/05/2026 19:31

(PLO)- Cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su đều đang chấp hành án, lại tiếp tục hầu tòa trong một vụ vi phạm quy định cho vay khác ở Cần Thơ.

Ngày 13-5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo nguyên là tổng giám đốc, nhân viên Công ty Tài chính Cao su, bị VKS truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại tòa ngày 13-5. Cựu Tổng giám đốc Công ty tài chính Cao su do tuổi cao, sức khỏe yếu nên tòa cho ngồi. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác là Phan Long Xít), cựu Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cao su và các thuộc cấp: Đặng Thị Kim Anh - cựu kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán; Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn, bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc nói cáo trạng quy kết bị cáo tội vi phạm quy định cho vay là chưa đúng.

Bị cáo thừa nhận hồ sơ cho vay thiếu giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đăng ký giao dịch bảo đảm hay không đó là quyền của tổ chức tín dụng, không bắt buộc, đó không phải là điều kiện để được giải ngân. Bị cáo cũng cho rằng công ty Nữ Hoàng đủ điều kiện để công ty tài chính cho vay…

Bị cáo Ngọc nêu ý kiến bào chữa cho mình tại phiên toà. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Kim Anh nói lúc làm chịu áp lực của lãnh đạo nên không biết mình sai, giờ bị cáo biết là mình sai. Bị cáo nói cáo trạng truy tố đúng tội danh nhưng điều khoản hình phạt nặng xin được giảm nhẹ.

Cũng theo bị cáo Kim Anh, giám đốc chỉ đạo xuống cứ giải ngân trước bổ sung sau; phòng tín dụng làm sai nên phòng kế toán sai theo…

Bị cáo Tuấn không đồng ý với cáo trạng, cho rằng mình không được kế toán giao kiểm tra hồ sơ giải ngân, không biết việc Nữ Hoàng vay của Công ty tài chính Cao su, không biết việc kiểm tra tình hình nợ xấu của khách hàng là thế nào vì không được giao nhiệm vụ liên quan các hợp đồng tài chính trong vụ này…

Còn bị cáo Hải cho rằng cáo trạng nói bị cáo biết tài sản không đủ điều kiện giải ngân mà vẫn cho vay là chưa đúng vì trách nhiệm của bị cáo không phải biết về tài sản này có đủ điều kiện cho vay hay không.

Video: Phiên tòa xét xử các bị cáo ngày 13-5.

Chiều muộn cùng ngày, đại diện VKS đã trình bày quan điểm luận tội và giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo.

VKS đã đề nghị hình phạt với bị cáo Ngọc từ 12-13 năm tù; hai bị cáo Kim Anh và Hoàng cùng mức đề nghị từ 10-12 năm tù; hai bị cáo Hải và Tuấn cùng mức đề nghị từ 6-7 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định cho vay. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tổng hợp hình phạt với các bản án mà các bị cáo đang chấp hành.

Về trách nhiệm dân sự (hậu quả của vụ án), VKS cho rằng đã được giải quyết bằng bản án giám đốc thẩm nên không đặt ra xem xét trong vụ này.

Bị cáo Ngọc cho rằng trong vụ án dân sự đã tuyên vô hiệu hợp đồng tín dụng giữa công ty Nữ Hoàng và công ty tài chính Cao su nên mong toà xem xét lại trách nhiệm của bị cáo.

Bị cáo Kim Anh và Hoàng thừa nhận hành vu có sai phạm, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tuấn trình bày ý kiến bào chữa cho bản thân tại toà. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Tuấn không đồng ý cáo buộc của VKS và cho rằng cáo buộc này gây oan sai cho bị cáo và bỏ lọt tội phạm. Luật sư của bị cáo cũng đề nghị tuyên bị cáo không phạm tội.

Tự bào chữa, bị cáo Hải cũng cho rằng mình bị oan vì bị cáo không được giao kiểm tra hồ sơ tín dụng; bị cáo không được quyết định cho vay, cũng không biết được nợ xấu của khách hàng...

Bị hại đề nghị toà xem xét, giảm hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, Công ty Tài chính Cao su đã ký 5 hợp đồng cho công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng (có trụ sở tại Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ) vay tiền, dư nợ tạm tính đến ngày 30-11-2022 là hơn 106 tỉ, trong đó nợ gốc 30,5 tỉ, nợ lãi hơn 75,7 tỉ.

Cáo trạng xác định một số cán bộ, lãnh đạo Công ty Tài chính Cao su đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại cho công ty.

Cụ thể, Phan Minh Anh Ngọc với vai trò là Tổng giám đốc công ty biết được bốn hợp đồng tín dụng (trong các năm 2007, 2008, 2011) không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn trực tiếp ký nhận tài sản, chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng và ký xét duyệt cho vay nhiều lần trong khi khách hàng đang bị nợ xấu, không có khả năng trả nợ vay gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 30,5 tỉ đồng.

Đặng Thị Kim Anh với vai trò là kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán biết được bốn hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện hồ sơ giải ngân, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 20,5 tỉ đồng.

Trần Quốc Hoàng với vai trò là cán bộ tín dụng không kiểm tra và thu thập các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không thẩm định pháp lý tài sản đảm bảo của bên thứ ba nhưng vẫn đề xuất cho vay đối với bốn hợp đồng tín dụng trên gây thiệt hại cho công ty 30,5 tỉ đồng.

Nguyễn Hồng Hải với vai trò là kế toán tín dụng biết được 4 hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng Hải vẫn tạo điều kiện giải ngân 25,3 tỉ, gây thiệt hại cho công ty 25,3 tỉ.

Lê Anh Tuấn với vai trò là kế toán trong quá trình kiểm tra hồ sơ để giải ngân không kiểm tra tình hình nợ xấu của khách hàng đối với 3 hợp đồng tín dụng, ký nháy trên mục kiểm soát của 4 phiếu chi, gây thiệt hại cho công ty 6,6 tỉ.