Tòa bác kháng cáo kêu oan của cựu cán bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang cũ

Ngày 12-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ, đối với 6 bị cáo trong vụ án lừa đảo bán nền tái định cư khống, xảy ra tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ).
Các bị cáo trong vụ án, gồm: Huỳnh Ngọc Dũ (cựu phó chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Văn Đức, Trần Thanh Phong (cùng là cựu phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm); Phạm Hoàng Nghĩa, Nguyễn Hồng Nhiệm (cùng là cựu cán bộ UBND thị trấn Mái Dầm) và Nguyễn Xuân Thắng (công chứng viên).
Phiên tòa hôm nay vắng mặt hai bị cáo Phong và Nhiệm. Cả 6 bị cáo đều có kháng cáo, trong đó hai bị cáo Dũ và Đức cùng kháng cáo kêu oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Thắng kháng cáo xin miễn TNHS theo Nghị quyết 68, luật sư của bị cáo Thắng cho rằng hành vi của bị cáo chỉ đến mức xử phạt hành chính. Một số bị hại kháng cáo về trách nhiệm dân sự và tăng hình phạt đối với bị cáo Đức…
HĐXX đã bác kháng cáo của các bị cáo và nhiều bị hại; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị hại liên quan trách nhiệm liên đới của bị cáo Đức và người tên là Thái Huy Hoàng.
Tòa nhận định bị cáo Dũ không thành khẩn về hành vi lừa đảo. Tòa căn cứ lời khai các bị cáo, bị hại, hồ sơ vụ án và khẳng định tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Dũ, Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không oan sai, đúng người đúng tội.
HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm với các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Dũ bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đức bị phạt 18 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Phong, Nhiệm, Nghĩa bị phạt lần lượt là 4 năm, 3 năm 6 tháng và 3 năm tù; riêng bị cáo Thắng bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ và cấm hành nghề công chứng một năm kể từ ngày bản án có hiệu lực.
Bán nền tái định cư khống, chiếm đoạt hàng chục tỉ
Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2019, bị cáo Dũ lúc này là phó chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, nghe thông tin tại ấp Phú Bình thuộc thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được quy hoạch thực hiện các dự án xây dựng các nhà máy trong Khu công nghiệp huyện Châu Thành, người dân sẽ được bố trí tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất.
Bị cáo Dũ thông qua “cò đất” đến các hộ dân đưa ra thông tin cho họ biết là chỉ cần có hộ khẩu, chứng minh nhân dân và có nhà tại ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm thì sẽ được Dũ mua một suất “TĐC non” với giá từ 80-120 triệu đồng mà không cần biết các hộ dân trên có thuộc diện được cấp nền TĐC hay không.
Để nhận được tiền, người dân phải cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân cho bị cáo Dũ. Bên cạnh đó, họ phải ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ chưa ghi phần nội dung do bị cáo Dũ chuẩn bị sẵn gồm giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền TĐC, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận tiền...
Sau khi có được các bộ hồ sơ, bị cáo Dũ đã trực tiếp hoặc thông qua “cò đất” đem bán các suất TĐC cho nhiều người với giá từ 160-360 triệu đồng. Khi có người mua, bị cáo Dũ điền thông tin vào giấy ủy quyền đem đến UBND thị trấn Mái Dầm để chứng thực, sau đó gặp bị hại giao hồ sơ, nhận tiền.
Bị cáo Dũ đã thực hiện hành vi gian dối bán 155 nền không có thật, thu của 53 bị hại hơn 27,4 tỉ đồng.
Bị cáo Đức lúc này là cán bộ tư pháp – hộ tịch của UBND thị trấn Mái Dầm, sau khi tiếp nhận các hồ sơ nêu trên từ Dũ, mặc dù biết việc chứng thực trên là không đúng quy định pháp luật, nhưng vì nể nang nên đã thực hiện thủ tục để trình lãnh đạo UBND thị trấn ký chứng thực tổng số 74 hồ sơ cho Dũ.
Ngoài ra, đến khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm (năm 2020), Đức đã trực tiếp ký chứng thực 25 hồ sơ cho Dũ, từ đó tạo điều kiện cho Dũ thuận lợi trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào năm 2020, mặc dù Dự án khu đô thị mới Mái Dầm chưa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với vai trò là phó chủ tịch thị trấn, Đức cho rằng người dân tại các ấp Phú Thạnh và Phú Đông thuộc thị trấn Mái Dầm sẽ được bồi thường, hỗ trợ TĐC, nên trực tiếp hoặc thông qua “cò đất” mua các nền “TĐC non” của các hộ dân mà không cần biết họ có thuộc diện được cấp nền TĐC hay không.
Đức và người môi giới đưa người dân ký tên vào hồ sơ gồm giấy ủy quyền và nhiều loại giấy tờ khác chưa viết nội dung. Có được các hồ sơ, Đức thông qua người môi giới Thái Huy Hoàng, môi giới để bán lại cho bị hại…
Trong khoảng thời gian từ năm 2020-2022, Đức đã thực hiện hành vi gian dối bán 84 nền TĐC không có thật cho 28 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền là 16,7 tỉ đồng.
Do không nhận được nền TĐC nên nhiều người mua nền đã làm đơn tố cáo Dũ, Đức đến cơ quan công an.
Bị cáo Phong, từ năm 2019-2020, với vai trò là phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, đã thiếu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý các hồ sơ, đã ký 76 hồ sơ chứng thực.
Bị cáo Nghĩa là cán bộ tư pháp – hộ tịch (từ tháng 10-2020 đến tháng 5-2021) và Nguyễn Hồng Nhiệm là cán bộ tư pháp – hộ tịch (từ tháng 5-2021), dù biết chứng thực không đúng nhưng vì nể nang đã trình lãnh đạo ký chứng thực lần lượt 23 và 69 hồ sơ.
Bị cáo Thắng là công chứng viên đã chứng thực trái quy định hồ sơ mua bán của một bị hại với Dũ, tạo điều kiện cho Dũ lừa đảo, gây thiệt hại cho một bị hại 460 triệu đồng.