Tòa bác kháng cáo kêu oan của cựu cán bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang cũ 12/05/2026 15:22

(PLO)- HĐXX nhận định bản án sơ thẩm kết tội bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ, cựu phó chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cũ, là không oan sai, đúng người đúng tội.

Ngày 12-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ, đối với 6 bị cáo trong vụ án lừa đảo bán nền tái định cư khống, xảy ra tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ).

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án phúc thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo trong vụ án, gồm: Huỳnh Ngọc Dũ (cựu phó chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Văn Đức, Trần Thanh Phong (cùng là cựu phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm); Phạm Hoàng Nghĩa, Nguyễn Hồng Nhiệm (cùng là cựu cán bộ UBND thị trấn Mái Dầm) và Nguyễn Xuân Thắng (công chứng viên).

Phiên tòa hôm nay vắng mặt hai bị cáo Phong và Nhiệm. Cả 6 bị cáo đều có kháng cáo, trong đó hai bị cáo Dũ và Đức cùng kháng cáo kêu oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thắng kháng cáo xin miễn TNHS theo Nghị quyết 68, luật sư của bị cáo Thắng cho rằng hành vi của bị cáo chỉ đến mức xử phạt hành chính. Một số bị hại kháng cáo về trách nhiệm dân sự và tăng hình phạt đối với bị cáo Đức…

HĐXX đã bác kháng cáo của các bị cáo và nhiều bị hại; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị hại liên quan trách nhiệm liên đới của bị cáo Đức và người tên là Thái Huy Hoàng.

Tòa nhận định bị cáo Dũ không thành khẩn về hành vi lừa đảo. Tòa căn cứ lời khai các bị cáo, bị hại, hồ sơ vụ án và khẳng định tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Dũ, Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không oan sai, đúng người đúng tội.

HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm với các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Dũ bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đức bị phạt 18 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Phong, Nhiệm, Nghĩa bị phạt lần lượt là 4 năm, 3 năm 6 tháng và 3 năm tù; riêng bị cáo Thắng bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ và cấm hành nghề công chứng một năm kể từ ngày bản án có hiệu lực.