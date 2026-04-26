Cựu giám đốc Công ty Tân Tân cùng vợ và em trai kháng cáo kêu oan 26/04/2026 12:32

TAND Khu vực 16 - TP.HCM vừa ban hành thông báo kháng cáo trong vụ án không chấp hành án và trốn thuế, xảy ra tại Công ty cổ phần Tân Tân.

Cụ thể, sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) kháng cáo tòa bộ bản án sơ thẩm và kêu oan.

Trước đó, ngày 13-4, TAND khu vực 16 - TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân 2 năm 6 tháng tù về tội trốn, 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án, tổng hợp hình phạt là 3 năm 9 tháng tù. Các bị cáo Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng mỗi người bị tuyên phạt 9 tháng tù, cùng về tội không chấp hành án.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Bản án sơ thẩm xác định khoảng tháng 7-2011, ông Tân làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân trong Công ty cổ phần Tân Tân với giá 36,6 tỉ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau đó bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo, tình hình hoạt động của công ty nhưng ông Tân không thực hiện.

Đến tháng 11-2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Ngày 27-9-2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc Công ty cổ phần Tân Tân cho bà Thanh được xem sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo giữa năm và hàng năm.

Tuy nhiên, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án.

Ngoài ra, ba bị cáo còn có hành vi cho thuê nhà xưởng và kho thuộc Công ty cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, với số tiền khoảng 1,9 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty cổ phần Tân Tân đã bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2014, có xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT nhưng không ghi chép vào sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, dẫn đến trốn thuế khoảng 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là khoảng 3,4 tỷ đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế.