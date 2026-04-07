Cựu quyền chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thừa nhận 2 lần nhận hối lộ 07/04/2026 17:26

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Lê Quang Thung, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khai đã nhận số tiền 200.000 SGD và 300.000 USD...

Chiều 7-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Việt Tín) bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thoả thuận nhận 3 triệu USD và trên thực tế đã 2 lần nhận 200.000 SGD (Đô la Singapore, khoảng hơn 4 tỉ đồng) và 300.000 USD của bị cáo Linh và Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái pháp luật.

Trình bày tại tòa, bị cáo Thung khai lần một nhận tiền là khi bị cáo Linh giúp bị cáo Thung đưa con trai đi chữa bệnh tại Singapore, thanh toán tiền viện phí 200.000 SGD. Số tiền này, bị cáo Thung có đề nghị trả lại nhưng bị cáo Linh không nhận lại.

Lần thứ hai, bị cáo Thung khai được hai bị cáo Linh và Dừa mời đi ăn tối và đưa 300.000 USD để trong túi giấy. Sau khi mang về nhà, bị cáo Thung mới biết trong đó là 300.000 USD. Số tiền này, bị cáo Thung không chia lại cho ai và dùng để mua xe.

Bị cáo Thung thừa nhận việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá là sai quy định pháp luật. Bị cáo này chỉ đề nghị xem xét lại hành vi nhận hối lộ số tiền 200.000 SGD từ bị cáo Linh và Dừa.

Bị cáo Thung cũng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai và đã nộp tiền khắc phục hơn 16,4 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Quang Thung, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Trình bày về mối quan hệ đối với bị cáo Thung, bị cáo Lê Y Linh khai quen biết bị cáo Thung thông qua một người bạn trong hoàn cảnh con của bị cáo Thung bị bệnh.

Khi đó, bị cáo Linh đã hỗ trợ để con của bị cáo Thung sang Singapore chữa bệnh và thanh toán 200.000 SGD. Thời điểm này, bị cáo Linh chưa hề biết đến dự án liên quan đến khu đất 39-39B Bên Vân Đồn. Sau khi việc chữa bệnh cho con bị cáo Thung kết thúc và trở về, vụ án mới phát sinh.

Bị cáo Linh cũng trình bày dự án 39-39B Bến Vân Đồn là dự án đầu tiên bị cáo tham gia liên quan đến Nhà nước. Việc chuyển nhượng khu đất có phải thực hiện đấu giá hay không, bị cáo Linh không nắm rõ quy định.

Thông qua mối quan hệ với bị cáo Thung, bị cáo Linh mới quen biết bị cáo Dừa. Do bị cáo Thung mang ơn bị cáo Linh vì đã giúp đỡ con mình chữa bệnh, bị cáo Linh đã nói với bị cáo Thung để lại khu đất này. Từ đó, giữa các bên bắt đầu hình thành mối quan hệ hợp tác, bàn bạc liên quan đến khu đất.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về số tiền 200.000 SGD mà bị cáo Thung đã khai từng muốn trả lại, bị cáo Linh cho biết mình từ chối không nhận ngay từ lúc con trai của bị cáo Thung đi chữa bệnh trở về và thực tế chưa từng muốn nhận lại khoản tiền này.

Bị cáo Linh trình bày thêm, nếu thực sự có mục đích nhận tiền thì đã có thể nhận ngay từ thời điểm con của bị cáo Thung chữa bệnh xong và trở về và không phải chờ đến khi phát sinh việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Sự việc này diễn ra trước thời điểm xảy ra vụ án.

Bị cáo Linh trình bày thêm, mối quan hệ giữa hai bên xuất phát từ tình cảm con người và "giúp qua giúp lại".

Trước lời khai này, HĐXX hỏi bị cáo Linh việc "giúp qua giúp lại" là giúp gì?. Bị cáo Linh trình bày giúp bị cáo mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi...