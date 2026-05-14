Bộ Ngoại giao thông tin vụ người Việt bị bắt tại Indonesia và Campuchia 14/05/2026 17:46

(PLO)- Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc Indonesia bắt giữ 125 người Việt liên quan đường dây lừa đảo đang được cơ quan chức năng nước này điều tra làm rõ.

Ngày 14-5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin về các vụ bắt giữ người Việt Nam tại các nước lân cận liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Về thông tin nhà chức trách Indonesia bắt giữ 125 người Việt ở Batam liên quan đường dây lừa đảo đầu tư và 228 người ở Jakarta liên quan đường dây đánh bạc bất hợp pháp, bà Hằng cho biết vụ việc đang được điều tra.

Người nước ngoài bị bắt giữ tại Jakarta hôm 10-5. Ảnh: Anadolu

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Indonesia để xác minh nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Liên quan việc Campuchia phát hiện 5.000 trường hợp công dân nước ngoài tham gia lừa đảo trên mạng, trong đó có người Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động làm việc với phía bạn. Bộ Ngoại giao đề nghị đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam và tiến hành các thủ tục lãnh sự cần thiết.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin từ ngày 1-4-2026 đến nay, các cơ quan đại diện đã phối hợp đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân qua các cửa khẩu.

"Như chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo, công dân Việt Nam cần cảnh giác trước lời mời tuyển dụng trên mạng để ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao. Những lời mời không yêu cầu bằng cấp, không hợp đồng, không thông qua tổ chức phái cử lao động tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người. Ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cần có nhận thức đúng đắn của công dân. Mọi người cần kiểm chứng kỹ thông tin công việc, đơn vị, quyền lợi trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc", bà Hằng nhấn mạnh.