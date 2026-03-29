Khởi tố 343 người lừa đảo trực tuyến tại Campuchia 29/03/2026 16:18

Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia đã triệt xóa nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với từng bị can. Ảnh: CAĐN

Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các nghi can còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.

Trước đó, ngày 17-3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Đây là các nghi can hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 người sang Campuchia để lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: CAĐN

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các bị can này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng mạng xã hội thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.