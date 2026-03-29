Khởi tố 343 người lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia đã triệt xóa nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các nghi can còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.
Trước đó, ngày 17-3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
Đây là các nghi can hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các bị can này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng mạng xã hội thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng trong thời gian gần đây thì liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.