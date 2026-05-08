Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến 08/05/2026 11:22

Sáng 8-5, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thân tình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết với Campuchia và Lào. Thủ tướng nhấn mạnh trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ, hợp tác chặt chẽ để biến “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và “gần gũi địa lý” thành “lợi thế gắn kết chiến lược”.

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận trọng trách mới, Thủ tướng Campuchia và Lào cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Việt Nam thời gian qua. Hai lãnh đạo khẳng định sẽ hợp tác thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất hơn.

Ba Thủ tướng vui mừng khi quan hệ ba nước tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng (6-2-2026) đã tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện.

Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Thương mại và đầu tư được duy trì ổn định, nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh kinh tế khu vực chịu tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, ba Thủ tướng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương và ba bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN.

Các bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chia sẻ thông tin đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, ba nước nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông và mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn.

Việc kết nối năng lượng, logistics, thương mại qua biên giới và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược cũng sẽ được đẩy mạnh. Ba nước tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Ba Thủ tướng thống nhất phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 60 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia vào năm 2027. Các bên cam kết ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và tiểu vùng Mekong.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, ba lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh tình hình biến động phức tạp. Ba nước khẳng định quyết tâm ưu tiên vun đắp quan hệ vì lợi ích nhân dân, vì hòa bình và ổn định tại khu vực.