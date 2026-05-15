3 cán bộ được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc

Ngày 14-5, Thủ tướng có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Cụ thể, Thủ tướng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Thủ tướng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
Theo quy định 30/2021 của Bộ Chính trị, người được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng phải đảm bảo tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực, uy tín. Trợ lý phải có trình độ đại học trở lên, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công; có năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin và tham mưu, phối hợp công tác.
Trợ lý Thủ tướng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, cập nhật thông tin, phân tích, tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo; trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, cá nhân liên quan chuẩn bị văn bản, bài viết, bài phát biểu theo yêu cầu của lãnh đạo.
Quyền hạn của Trợ lý là phối hợp với cơ quan, cá nhân thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện công việc được giao; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công việc; tham dự, phát biểu trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thuộc phạm vi công việc.
Trợ lý Thủ tướng được hưởng lương, chế độ, chính sách tương đương thứ trưởng.
Thủ tướng được sử dụng không quá bốn trợ lý, Phó Thủ tướng được sử dụng một trợ lý.
Ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1975, quê ở Hà Nội. Ông Tuấn từng công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ LĐ-TB&XH, sau đó về công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 6-1997.
Tại Ngân hàng Nhà nước, ông Tuấn trải qua nhiều chức vụ: chuyên viên rồi phó trưởng phòng, trưởng phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế; Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước kiêm Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.
Tháng 10-2024, ông được Ban Bí thư điều động về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương và bổ nhiệm làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ông Phan Văn Trọng sinh năm 1977, quê ở Vĩnh Phúc, là Cử nhân Luật, Kỹ sư mật mã; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.
Từ tháng 10-2020, ông được giao giúp việc cho Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 7-2022, ông Phan Văn Trọng được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký, Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 5-2023, ông Trọng được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Từ tháng 7-2024, ông Phan Văn Trọng được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.