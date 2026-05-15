3 cán bộ được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc 15/05/2026 13:12

(PLO)- Thủ tướng vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, ông Phan Văn Trọng làm Trợ lý Thủ tướng và ông Lê Hoàng Tùng làm trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực.

Ngày 14-5, Thủ tướng có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Ông Trần Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Cụ thể, Thủ tướng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Ông Phan Văn Trọng được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Theo quy định 30/2021 của Bộ Chính trị, người được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng phải đảm bảo tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực, uy tín. Trợ lý phải có trình độ đại học trở lên, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công; có năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin và tham mưu, phối hợp công tác.

Trợ lý Thủ tướng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, cập nhật thông tin, phân tích, tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo; trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, cá nhân liên quan chuẩn bị văn bản, bài viết, bài phát biểu theo yêu cầu của lãnh đạo.

Quyền hạn của Trợ lý là phối hợp với cơ quan, cá nhân thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện công việc được giao; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công việc; tham dự, phát biểu trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thuộc phạm vi công việc.

Trợ lý Thủ tướng được hưởng lương, chế độ, chính sách tương đương thứ trưởng.

Thủ tướng được sử dụng không quá bốn trợ lý, Phó Thủ tướng được sử dụng một trợ lý.