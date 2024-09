Bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Xô và 2 nhân sự khác làm Trợ lý, Thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chiều 4-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các Quyết định của Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy các cấp của Đảng ủy Công an Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng đối với những nỗ lực, cố gắng trong quá trình công tác của các cán bộ.

"Nhiệm vụ mới là vinh dự to lớn đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất nặng nề đối với các cán bộ trong thời gian tới" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và tin tưởng rằng ở cương vị mới, các cán bộ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, ông cũng yêu cầu các cán bộ tăng cường trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp công việc chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Cũng tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Thư ký Tổng Bí thư.

Thay mặt các cán bộ được nhận Quyết định, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết sẽ tiếp thu sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, bày tỏ đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng, hoàn thành tốt trọng trách được giao phó.

Trung tướng Tô Ân Xô mong nhận được sự chia sẻ, phối hợp chặt chẽ của các lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Tô Ân Xô 61 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Trước đó, ông từng đảm nhận các vị trí: Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an, Chánh văn phòng - người phát ngôn Bộ Công an.

Năm 2021, ông Tô Ân Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Hồi tháng 2-2023, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức chánh Văn phòng Bộ Công an; sau đó ông tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an.

Đầu tháng 6-2024, ông thôi làm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới.