Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư

Sáng 3-8, sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII kết thúc, tân Tổng Bí thư chủ trì họp báo thông tin kết quả Hội nghị.

Đồng chủ trì có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc.

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết sáng 3-8, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng khóa XIII với số phiếu bầu đạt tuyệt đối.

Tổng Bí thư Tô Lâm 67 tuổi, quê ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có chuyên môn nghiệp vụ Đại học An ninh nhân dân; học hàm, học vị: GS.TS Luật; Cao cấp lý luận chính trị

Ông Tô Lâm là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông được phong cấp bậc hàm Đại tướng từ 2-2019.

Ông Tô Lâm có 27 năm gắn bó với Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an từ những năm 1980 và trải qua nhiều cương vị từ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị.

Từ tháng 6-2006 đến tháng 7-2010, ông giữ trọng trách là Phó Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Từ tháng 8-2010, ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Từ 4-2016, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông đồng thời là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ngày 22-5-2024, tại Kỳ họp 7, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.