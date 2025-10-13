Bổ nhiệm 2 thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang 13/10/2025 14:34

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm hai nhân sự làm thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Chiều 13-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tại đây, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc bổ nhiệm thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ,trao quyết định cho ông Đinh Xuân Hải (ngoài cùng bên phải) và ông Trần Thế Thông (ngoài cùng bên trái). Ảnh: THANH TUYỀN

Cụ thể, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Ông Đinh Xuân Hải đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: THANH TUYỀN

Đồng thời, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Vụ trưởng, thư ký Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, tiếp tục giữ chức thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.