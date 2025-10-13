Bổ nhiệm 2 thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Chiều 13-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.
Tại đây, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc bổ nhiệm thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Cụ thể, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Đồng thời, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Vụ trưởng, thư ký Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, tiếp tục giữ chức thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.