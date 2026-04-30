Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, tặng quà tại tỉnh Quảng Ninh 30/04/2026 13:30

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30-4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại chương trình trao tặng quà, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Quảng Ninh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng quà tại chương trình. Ảnh: QMG

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân và người lao động khó khăn là truyền thống tốt đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

Đồng chí mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời động viên công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương và đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã trao 200 suất quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong chương trình công tác, đoàn tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực (tổ 12, khu 7, phường Cao Xanh).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực. Ảnh: QMG

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng mong Mẹ Việt Nam Anh hùng sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.