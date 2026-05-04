Cử tri TP.HCM kiến nghị công khai minh bạch khi nâng xã lên phường 04/05/2026 12:24

(PLO)- Cử tri xã Bà Điểm kiến nghị khi triển khai đề án đưa xã lên phường cần công khai, minh bạch thông tin và có lộ trình cụ thể.

Sáng 4-5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 12 tiếp xúc với cử tri 11 xã trên địa bàn thành phố sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Điểm cầu trực tiếp tại UBND xã Hóc Môn và truyền hình về 10 xã còn lại gồm: Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội và Củ Chi.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Đưa xã lên phường cần công khai, minh bạch

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (xã Bà Điểm) cho biết cử tri đồng tình với việc tổ chức lại các cấp theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần đảm bảo tính ổn định, hạn chế xáo trộn lớn đến đời sống người dân. Đặc biệt, cần quan tâm đến yếu tố lịch sử, văn hóa, sự gắn kết cộng đồng tại từng khu dân cư. “Việc đặt tên ấp sau sắp xếp cũng cần được lấy ý kiến rộng rãi, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân”, bà Mỹ nói.

Đối với đề án nâng cấp xã Bà Điểm lên phường, theo bà Mỹ, người dân rất kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển quan trọng góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Bà Mỹ đề nghị hạ tầng giao thông, thoát nước, môi trường, trường học, y tế cần được đầu tư đồng bộ. Cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức cũng cần được đào tạo, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

“Chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền khi triển khai đề án cần công khai, minh bạch thông tin; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của việc nâng cấp xã lên phường. Đồng thời có lộ trình cụ thể, phù hợp, tránh gây áp lực lớn về thuế, phí hoặc các nghĩa vụ khác đối với người dân”, bà Mỹ nêu.

Cử tri xã Hóc Môn nêu ý kiến. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Lâm Tiến Dũng (xã Phú Hòa Đông) kiến nghị Quốc hội quan tâm sớm nghiên cứu và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. Theo ông Dũng, việc ban hành luật là rất cần thiết vì sẽ tạo lập nền tảng pháp lý ổn định, lâu dài cho phát triển đô thị đặc thù, mở rộng không gian thể chế để huy động hiệu quả các nguồn lực.

“Luật riêng cho phép TP.HCM áp dụng các cơ chế vượt trội về tài chính, đất đai, đầu tư, từ đó thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội và quốc tế. Đây là điều kiện quan trọng để giải quyết bài toán thiếu vốn cho hạ tầng và dịch vụ công thông qua các công cụ chính sách đặc thù”, ông Dũng nói.

Cử tri Nguyễn Thái Hùng (xã Phú Hòa Đông) nêu thực trạng sau khi sắp xếp, Mặt trận cấp xã chỉ được giao khoảng 8 - 10 biên chế, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Việc kết thúc lực lượng không chuyên trách sẽ làm mất đi một bộ phận quan trọng có kinh nghiệm và uy tín.

Ông Hùng đề nghị đánh giá toàn diện tác động của việc kết thúc lực lượng không chuyên trách; có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, tiếp tục sử dụng những người có năng lực, nhất là lực lượng có 5–20 năm công tác.

Luật Đô thị đặc biệt là kiến nghị của người dân

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đã ghi nhận đóng góp của cử tri với 16 ý kiến, gần 50 nội dung.

Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Văn Bảy đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Liên quan đến thể chế đô thị đặc biệt, ông Trần Văn Bảy cho biết TP.HCM kiên trì kiến nghị với Trung ương. Nay cử tri nêu ý kiến trực tiếp cho thấy đây không chỉ là ý kiến chủ quan của lãnh đạo thành phố mà còn là đề xuất của người dân.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Trần Văn Bảy cho biết thành phố đã thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn từ ngày 1-7. Thời gian tới, thành phố tiếp tục sơ kết để có các điều chỉnh phù hợp thực tế. Trước đề nghị sắp xếp khu phố, ấp, phường, xã, ông Bảy nhìn nhận không thể dựa vào tiêu chí cứng mà phải đảm bảo phù hợp với điều kiện văn hóa, lịch sử và truyền thống địa phương.

Về hoạt động của cán bộ không chuyên trách, ông Trần Văn Bảy cho biết Thành ủy, UBND thành phố rất trăn trở về sự đóng góp của đội ngũ này. “Sắp tới, thành phố sẽ có hướng làm sao để thực hiện chỉ đạo của Trung ương nhưng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố”, ông Bảy nói.