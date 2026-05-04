Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không thể để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân 04/05/2026 12:14

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc bảo vệ sức khỏe nhân dân phải là ưu tiên hàng đầu, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ thực phẩm bẩn.

Sáng 4-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 10 phường (Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám) nhằm thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình với khối lượng công việc rất lớn, tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ.

Phải xử nghiêm thực phẩm bẩn

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn chỉ ra thực trạng quản lý còn phân tán, “cắt khúc” giữa nhiều bộ, ngành khiến trách nhiệm không rõ ràng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: HNY

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua các cấp có thẩm quyền đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm, bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Các bộ, ngành khác phải phối hợp chặt chẽ, không để tình trạng “không ai chịu trách nhiệm”.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảnh báo tình trạng thực phẩm kém chất lượng, hết hạn sử dụng, nhất là khu vực cổng trường học.

“Đồ ăn ven trường giá rẻ, hấp dẫn học sinh nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Khi nhập vào chưa vi phạm nhưng bán ra có thể đã quá hạn, rất nguy hiểm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc với cử tri 10 phường nội đô của Hà Nội vào sáng ngày 4-5. Ảnh: HNY

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải tăng cường quản lý, làm rõ trách nhiệm chính quyền cơ sở, nhất là cấp phường trong việc kiểm soát hàng quán quanh trường học, không để tồn tại tình trạng mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Về tình trạng thực phẩm được bán tràn lan trên mạng, khó kiểm soát chất lượng nguồn gốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một thách thức mới. Yêu cầu đặt ra là các nền tảng số phải có trách nhiệm trong kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, không để trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

“Đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Không thể để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trẻ em phải được đến trường, người dân phải được chăm sóc sức khỏe

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn số liệu Hà Nội hiện có hơn 9 triệu dân, trong đó khoảng 1/3 là học sinh. Tuy nhiên, thành phố vẫn thiếu rất nhiều trường học, các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp nhiều năm qua đều gây áp lực rất lớn đến học sinh và phụ huynh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là bài toán lớn cần giải quyết căn cơ, từ quy hoạch đến phân bổ nguồn lực. “Phải đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho các cháu. Nếu thiếu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, từ áp lực thi cử đến tiêu cực trong giáo dục”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp chính quyền phải chủ động từ dữ liệu dân cư để từ đó chủ động trong công tác giáo dục trên địa bàn. Mỗi xã, phường phải biết rõ địa bàn mình có bao nhiêu trẻ đến tuổi vào lớp 1, bao nhiêu học sinh lên lớp 10 để có kế hoạch xây dựng trường lớp, sắp xếp giáo viên cho phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới cách quản lý biên chế giáo viên theo hướng linh hoạt, không cứng nhắc, đảm bảo phù hợp với số lượng học sinh thực tế. Đáng chú ý, ông khuyến khích phát triển hệ thống trường tư thục, song song với trường công lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, giảm áp lực cho hệ thống công.

Bên cạnh giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế phường, phải đóng vai trò tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập mô hình bác sĩ gia đình, sổ sức khỏe điện tử gắn với mỗi người dân để theo dõi xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh, thay cho cách quản lý rời rạc hiện nay.

“Không thể để mỗi lần khám là một tờ giấy, không có dữ liệu liên thông. Phải biết người dân có bệnh gì, điều trị ra sao để tư vấn kịp thời”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở là rất quan trọng, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Thí điểm xây dựng một xã, phường “xã hội chủ nghĩa” tại Hà Nội

Bên cạnh các vấn đề dân sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phát triển Hà Nội với tầm nhìn dài hạn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cùng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là nền tảng quan trọng để thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển. Việc xây dựng các công trình phải mang tầm nhìn dài hạn, “để lại cho con cháu”, đồng thời phải lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội.

Ông đặc biệt lưu ý quy hoạch cần đồng bộ, tổng thể từ không gian ngầm đến trên cao, giải quyết căn cơ các vấn đề bức xúc như ùn tắc giao thông và ngập lụt.

“Vấn đề quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện. Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ có cơ chế sang vận hành cơ chế, từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch. Phải làm đến nơi đến chốn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội thời gian qua đã giúp nhiều dự án được triển khai nhanh chóng. Đồng thời, ông lưu ý với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ thành phố là “không được để hy vọng của người dân thành thất vọng”.

So sánh với các đô thị lớn trong khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quy mô kinh tế của Hà Nội vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, thành phố không thể chậm trễ, càng không thể tự mãn. Hà Nội phải nỗ lực hơn nữa để không bị tụt hậu, giữ vững vai trò đầu tàu và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa” nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Theo đó, tại các đơn vị thí điểm, người dân sẽ được đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại. Thành phố có thể lựa chọn một phường tiên tiến hoặc xây dựng một khu vực mới hoàn toàn để làm hình mẫu.

“Hà Nội hoàn toàn có thể làm được điều này để trở thành đô thị đáng sống, nhân văn, xứng đáng là trái tim của cả nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.