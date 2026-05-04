Cử tri TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, tạo thêm việc làm cho thanh niên 04/05/2026 15:30

(PLO)- Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP.HCM và ông Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất tại xã Hồ Tràm và kết nối trực tuyến với 10 xã.

Ngày 4-5, Tổ đại biểu số 5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất tại xã Hồ Tràm và kết nối trực tuyến các điểm cầu tại 10 xã gồm: Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Kim Long và Nghĩa Thành.

Tổ đại biểu số 5 gồm bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP.HCM; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Tổ đại biểu số 5, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hồ Tràm, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại 10 xã khác. Ảnh: Trùng Khánh

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu số 5, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP.HCM đã báo cáo đến cử tri các xã về kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM tại kỳ họp.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP.HCM báo cáo đến cử tri các xã về kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM tại kỳ họp. Ảnh: TK

Cử tri xã Hồ Tràm nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TK

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ tin tưởng vào các đại biểu của Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XVI, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đoàn; mong muốn các đại biểu tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và đưa các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng, diễn đàn của Quốc hội.

Cử tri các xã cũng kiến nghị, phản ánh một số vấn đề về chính sách chung như: Tăng cường hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn nữa đến một số đối tượng người có công; thực hiện chính sách về miễn giảm tiền sử dụng đất sau khi quy định đã được thông qua.

Cử tri cũng kiến nghị sau sáp nhập, Thành phố cần phản hồi nhanh các văn bản cho cấp xã để sớm giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ cho người dân đủ điều kiện.

Cử tri Vương Thị Hường (xã Hồ Tràm) nêu những bất cập về giờ học của học sinh hiện nay và kiến nghị sửa đổi. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị đại biểu cần quan tâm thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo việc làm cho thanh niên địa phương; chính sách về Bảo hiểm y tế, chuyển tuyến; nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho y tế ở cơ sở; việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn; điều chỉnh giờ học của các trường để đảm bảo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, làm việc đồng thời giúp học sinh đảm bảo sức khỏe khi đến lớp.

Ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XVI ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: TK

Đại diện Tổ đại biểu số 5, Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XVI đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm của cử tri gửi đến ĐBQH.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và Thành phố, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu số 5 tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Đất Đỏ và kết nối đến nhiều điểm cầu tại phường Tam Long; xã Long Điền, Long Hải và Phước Hải.