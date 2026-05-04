Bộ trưởng Bộ Tài chính: Theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát 04/05/2026 16:46

(PLO)- Dù tình hình kinh tế-xã hội bốn tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, song tăng trưởng nhiều ngành vẫn chưa đạt kịch bản. Từ đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm.

Chiều 4-5, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm.

Người đứng đầu ngành tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm. Trong đó, ông lưu ý yêu cầu đổi mới tư duy làm việc, nâng cao năng lực thực thi.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình kinh tế-xã hội bốn tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động đối ngoại triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, tăng trưởng nhiều ngành, lĩnh vực vẫn chưa đạt được kịch bản theo yêu cầu tăng trưởng hai con số.

Áp lực lạm phát cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ

Về lạm phát, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Dù trong tháng 4, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giảm các loại thuế với xăng dầu về 0%, nhưng do giá thế giới ở mức cao nên giá trong nước vẫn tăng.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát thời gian tới cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng và giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu một số vấn đề cần lưu tâm. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh và đủ điện trong mùa nắng nóng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Xây dựng trước ngày 10-5 có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng khi giá vật liệu biến động mạnh. Các địa phương hoàn thành quy hoạch mỏ trong quý 2 để bảo đảm đủ nguyên vật liệu cho các dự án và tăng cường quản lý giá cả.

Tập trung thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước

Cũng theo báo cáo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ. Mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản Nghị quyết 01/NQ-CP (13-15%).

Bên cạnh đó, khách quốc tế bốn tháng đạt gần 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ, bằng 35,2% mục tiêu cả năm.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất các bộ, ngành liên quan và địa phương tập trung thu hút khách du lịch, khai thác tốt mùa du lịch hè năm 2026. Các đơn vị cần tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận xuất xứ.

Sớm đưa các dự án đăng ký vào thực hiện

Về hoạt động đầu tư, đến hết tháng 4 vẫn còn 46,2 nghìn tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Cùng với đó, vốn FDI đăng ký bốn tháng ước đạt 18,2 tỉ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỉ USD, tăng 9,8%.

"Cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm đưa các dự án đăng ký vào thực hiện", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các dự án đầu tư công; đẩy nhanh giải ngân vốn bảo đảm hiệu quả.

Đồng thời, các đơn vị chưa có ý kiến rà soát về chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 cần khẩn trương gửi Bộ Tài chính trước ngày 6-5 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.