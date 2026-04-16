Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý 4 vấn đề cốt lõi 16/04/2026 16:22

(PLO)- Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Văn Thành, việc thực hiện các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở một số nơi vẫn chưa triệt để, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết tiến độ hoàn thành.

Chiều 16-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I -2026 Vụ địa bàn VIII.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, quý I-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết hội nghị đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị giao ban hôm nay nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong quý I -2026 trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đảng ủy Quân khu 9.

Đây là dịp để nhìn lại những việc đã quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của đảng, tiến độ giải quyết các việc tồn đọng phức tạp, đồng thời nhận diện rõ những hạn chế khuyết điểm, tồn tại để từ đó bàn thảo giải pháp tháo gỡ kịp thời trong quý II và thời gian tới. Hội nghị sẽ nghiên cứu và nghe trình bày báo cáo trung tâm do Vụ địa bàn VIII chuẩn bị.

Ông Lê Văn Thành đề nghị hội nghị làm việc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi. Các đại biểu thảo luận, phân tích sâu vào thực trạng của địa phương, đơn vị mình, nhất là những vấn đề còn khó khăn vướng mắc, những điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện và đề xuất những giải pháp thiết thực.

Trong đó, ông yêu cầu chú trọng một số vấn đề. Một là những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy và hoạt động của ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp ủy ủy ban kiểm tra cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, như nhận thức về công tác kiểm tra giám sát cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp hiện nay đáp ứng yêu cầu hay chưa, đảm bảo được chức năng nhiệm vụ chưa; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra ở địa phương, đơn vị mình xem chuẩn mực chưa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chưa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Thứ hai, công tác giám sát thường xuyên và tháo gỡ điểm nghẽn phát triển thời gian qua, vì sao đến nay vẫn còn 44 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành ở 4/5 tỉnh, thành…

“Nhìn lại bức tranh kinh tế của quý I-2026 có thể thấy khu vực ĐBSCL có mức tăng trưởng ở cuối, như vậy vai trò của công tác kiểm tra giám sát của Đảng, của ngành như thế nào để tháo gỡ khó khăn, đề nghị nghiên cứu thảo luận, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ, làm thế nào có sự chuyển biến trong quý II tới” – ông Thành nêu.

Thứ ba, việc thực hiện các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở một số nơi vẫn chưa triệt để, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết tiến độ hoàn thành.

Thứ tư, có 3/6 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ báo cáo; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiến tới giám sát dữ liệu thì một số đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở còn rất chậm, cần làm rõ do năng lực, nhận thức hay do hạ tầng để có giải pháp trong quý II.