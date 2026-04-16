Cần Thơ: Đề nghị chấn chỉnh đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn 16/04/2026 13:36

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, phải chịu trách nhiệm, phải cập nhật kiến thức mới, biết làm và hướng dẫn người khác.

Ngày 16-4, Ban chỉ đạo TP Cần Thơ về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II -2026.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về nhiều nội dung nhiệm vụ phát triển KHCN, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, trong đó có danh mục dự án mới, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Khu công nghệ số, phân bổ ngân sách 3%...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhắc lại kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư về phương châm của năm 2026 là hành động đột phá, lan tỏa kết quả. Năm 2025 hoàn thành lấy đà, năm 2026 chuyển sang tăng tốc, quyết liệt hành động; chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu, làm gì thì làm mà kết quả cuối cùng là sản phẩm đạt cái gì. Cùng với đó, phát huy vai trò cấp ủy và người đứng đầu; người đứng đầu phải gương mẫu, phải dẫn dắt, phải tiên phong và cũng là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Đặc biệt, ông Đồng Văn Thanh đề nghị cán bộ làm chuyên môn của sở ngành phải làm tốt chuyên môn của mình để khi địa phương hoặc sở ngành liên quan hỏi về vấn đề mà sở ngành đó phụ trách thì phải nói cho trúng.

Theo đó, ông yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, phải chịu trách nhiệm, phải cập nhật kiến thức mới, nhất là hướng dẫn của bộ ngành trung ương, Chính phủ để biết làm rồi hướng dẫn người khác.

“Lần này tôi nói để chấn chỉnh! Người ta nói cán bộ mình chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ là đúng, không sai tí nào!” – ông Đồng Văn Thanh lưu ý.

Theo báo cáo, hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có 113 tổ chức KHCN, gồm 69 tổ chức công lập, 44 tổ chức ngoài công lập. TP đang triển khai 65 nhiệm vụ KHCN cấp TP, tập trung vào ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu..

TP hiện có 21 doanh nghiệp KHCN, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp, cơ khí… UBND TP đã ban hành Quyết định số 08/2026 về quản lý hoạt động sáng kiến; đang triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

Tháng 3-2026, TP có 63 đơn đăng ký bảo hộ (một sáng chế, một giải pháp hữu ích, 7 kiểu dáng công nghiệp, 54 nhãn hiệu) và 98 văn bằng (một sáng chế, một giải pháp hữu ích, 5 kiểu dáng công nghiệp, 91 nhãn hiệu) được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mới

TP có 68 doanh nghiệp khởi nghiệp; 190 dự án; 6 quỹ đầu tư; 23 tổ chức hỗ trợ; 6 không gian làm việc chung; đã ký kết 30 biên bản hợp tác.

Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo Đảng ủy UBND TP tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 4 trụ cột là hạ tầng số, nền tảng và dữ liệu số, nhân lực số, an toàn thông tin.