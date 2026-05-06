Lâm Đồng thanh tra chuyên đề hàng loạt dự án vướng mắc kéo dài 06/05/2026 16:14

Ngày 6-5, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Phối cảnh Robin Dalat Resort.

Theo đó, cơ quan chức năng thanh tra chuyên đề tại 3 dự án: Khu du lịch thác ĐamB’ri (Công ty Cổ phần Du lịch ĐamB’ri); Khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Gia Tuệ - Lâm Đồng); Robin Dalat Resort (Công ty TNHH Khu du lịch Đồi Robin).

Thời kỳ thanh tra tính từ khi triển khai dự án đến ngày 31-3-2026. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó, ngày 5-5, Thanh tra tỉnh cũng quyết định thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với dự án Khu dân cư nông thôn Hàm Thắng - Hàm Liêm giai đoạn 2 (Công ty TNHH Nguyên Bình). Tiếp đó là dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam (Công ty TNHH Bất động sản Đại Thành Công Kê Gà).

Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Danh sách thanh tra còn có: Dự án Khu đô thị mới Phước Hội (Công ty Cổ phần Xây dựng công viên cây xanh Hà Nội); Dự án Khu đô thị mới Tây Tân Thiện (Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Thuận); Dự án Khu đô thị mới Đông Tân Thiện (Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú) và Dự án Khu đô thị mới Tân Thiện (Công ty Cổ phần Xây dựng công viên cây xanh Hà Nội).

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến ngày 31-3-2026. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.