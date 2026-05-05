Lâm Đồng ra 'tối hậu thư' khẩn trương góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh 05/05/2026 19:16

(PLO)- UBND tỉnh yêu cầu các trường đại học liên quan và các sở, ngành, địa phương có văn bản góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh chậm nhất ngày mai 6-5.

Ngày 5-5, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành công văn gởi các đơn vị, cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh vể việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh (góp ý điều chỉnh quy hoạch) Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).

Theo đó, ngày 16-4, UBND tỉnh có văn bản đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thời hạn gửi về UBND tỉnh trước ngày 5-5 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ.

Tuy nhiên, đến nay mới nhận được văn bản góp ý của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và các xã: Tân Hải, Suối Kiết, Đam Rông.

Ngày 1-5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh hoàn thành việc lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2025 và quy định có liên quan, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Đại học Quốc gia TP.HCM, các Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đà Lạt, Yersin, Phan Thiết và các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND tỉnh chậm nhất ngày 6-5-2026.

Nếu quá thời hạn nêu trên, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản góp ý thì được xem là đồng ý với hồ sơ lấy ý kiến đối với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.

Giao UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đến cộng đồng, cá nhân trên địa bàn tham gia góp ý trên website của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng (https://lamdong.gov.vn/) hoặc gửi ý kiến góp ý tới UBND cấp xã để tổng hợp ý kiến tham gia trên địa bàn theo quy định gửi về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 10-5.

Giao Giám đốc Sở Tài chính theo dõi, chủ động liên hệ bám sát việc tham gia ý kiến của Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố để sớm có văn bản tham gia ý kiến theo yêu cầu của UBND tỉnh trước ngày 8-5-2026.

Giao Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, chủ động liên hệ bám sát việc tham gia ý kiến của các Bộ, ngành tương ứng để sớm có văn bản tham gia ý kiến theo yêu cầu của UBND tỉnh trước ngày 8-5-2026.