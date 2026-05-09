Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành 09/05/2026 10:48

(PLO)- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố các quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Sáng 9-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, kể từ ngày 15-5-2026.

Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 15-5-2026.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định, chúc mừng các cán bộ. Ảnh: VT

Điều động, chỉ định các ông Trần Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Cam Ranh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm, nhiệm kỳ 2025 – 2030; ông Nguyễn Đức Tân, Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động ông Phan Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiệp, nhiệm kỳ 2025 – 2030; bà Trần Thị Tú Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Lạc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kể từ ngày 15-5-2026, để hiệp thương giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định, trao hoa chúc mừng các cán bộ. Ảnh: VT

Điều động ông Lê Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Hiệp đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kể từ ngày 15-5-2026 để hiệp thương giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đến nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.

Điều động ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.