Khánh Hòa 'giải bài toán' dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ ra sao? 05/05/2026 16:46

(PLO)- Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Ngày 5-5, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã chuyển đơn kiến nghị tập thể của khách hàng liên quan tại dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, đến Tòa án Quân sự Trung ương, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Khách hàng kiến nghị hai vấn đề

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị hai cơ quan tố tụng của quân sự sớm xem xét, giải quyết vụ án tại sân bay Nha Trang cũ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan; đồng thời ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Một phần sân bay Nha Trang cũ được giao cho Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, 235 khách hàng liên quan dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Khánh Hòa. Các khách hàng không đồng ý với nội dung bản án hình sự sơ thẩm ngày 10-1 của Tòa án Quân sự Quân khu 5 về tư cách tham gia tố tụng.

Các khách hàng cho rằng mình không phải là bị hại trong vụ án lừa đảo, mà phải được xác định với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Họ cho rằng quá trình dự án được thực hiện đã trực tiếp, tự nguyện ký kết hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, không phải với tư cách cá nhân ông Nguyễn Văn Hậu. Họ đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Các khách hàng cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị tòa án, các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba, theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị, buộc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, về nội dung thứ nhất thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tòa án cấp phúc thẩm. Do vậy, các khách hàng đã gửi đơn kháng cáo nội dung này đến tòa án cấp phúc thẩm, đề nghị giải quyết.

Riêng nội dung thứ hai, UBND tỉnh Khánh Hòa xét thấy hợp lý nên đã chuyển đơn, đề nghị hai cơ quan tố tụng quân sự giải quyết như nêu trên.

Theo đại diện các khách hàng, đến ngày 5-5, Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa tổ chức đối thoại với các khách hàng theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa. Dù đại diện khách hàng nhiều lần liên hệ với tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn nhưng người này không nghe máy.

Cơ chế đặc thù để “giải bài toán” dự án đất sân bay Nha Trang cũ

Trao đổi với PLO, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua tỉnh này đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn đối với các dự án còn vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Điều này nhằm tránh lãng phí, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó có các dự án BT của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo ông Nam, theo nghị quyết của Chính phủ, Khánh Hòa có 18 dự án nằm trong danh mục được hưởng cơ chế đặc thù, trong đó có ba dự án BT của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn công dân có đơn kiến nghị chính thức gửi cho tỉnh để chính quyền địa phương có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền, Tòa án Quân sự Quân khu 5 để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo ông Nam, sau cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện các khách hàng, ngày 16-4, tỉnh đã yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương tổ chức đối thoại riêng với khách hàng nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tại dự án.

Sau nhiều năm, dự án ở sân bay Nha Trang cũ vẫn còn dở dang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Về hướng xử lý tiếp theo liên quan dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng để giải quyết dứt điểm các vướng mắc cần thời gian, chưa thể xử lý ngay trong ngắn hạn.

Hiện các cơ quan chuyên môn của tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn diện nguyên tắc xử lý các dự án gắn với khu đất sân bay Nha Trang cũ do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Trong báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 751, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho rằng, bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 5 cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, để tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan rà soát lại nguyên tắc xử lý theo kết luận của Bộ Chính trị, xem xét ý kiến của Bộ Quốc phòng để tham mưu tỉnh ngay khi có kết quả xét xử phúc thẩm của vụ án.