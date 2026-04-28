Đôn đốc xử lý 5 dự án sai phạm nhiều năm ở Đồng Nai 28/04/2026 13:17

(PLO)- Chủ tịch UBND Đồng Nai chỉ đạo đốc thúc tiến độ xử lý 5 dự án, công trình có các sai phạm kéo dài nhiều năm nay trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có việc xử lý các dự án, công trình có các sai phạm.

Theo đó, Chủ tịch UBND Đồng Nai chỉ đạo tiến độ xử lý 5 dự án, công trình có nhiều sai phạm nhiều năm nay gồm: Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace; khu vực hơn 72ha ở phường Phước Tân, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Khu đô thị Sơn Tiên và dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai.

Cụ thể, đối với Dự án khu đô thị Sơn Tiên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan rà soát các nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương đối với dự án để xin hướng dẫn các biện pháp khắc phục và phương án tháo gỡ vướng mắc dự án theo quy định.

Dự án khu du lịch, khu đô thị Sơn Tiên gần 25 năm vẫn chưa thực hiện xong. Ảnh: VH

Được biết, năm 2002, dự án Sơn Tiên được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty CP Sơn Tiên để lập dự án tại xã An Hòa với hơn 373 ha đầu tư khu du lịch sinh thái. Dự án kéo dài gần 25 năm nhưng vẫn chưa xong, người dân vẫn khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường và điều chỉnh quy hoạch dự án.

Còn tại dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Tam Hiệp tiếp tục theo dõi việc tháo dỡ của Công ty cổ phần xây lắp 1 Đồng Nai, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4.

Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace, chủ đầu tư đã tháo dỡ công trình, hiện còn 1 công trình vẫn đang tồn tại. Ảnh: VH

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace nằm trên diện tích 23.667 m2 do nhà nước quản lý và cho Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê làm dự án. Tại đây chủ đầu tư xây dựng 3 công trình xây dựng không có giấy phép. Chủ đầu tư đã tự tháo dỡ 2 công trình, còn 1 công trình vẫn đang tồn tại.

Đối với sai phạm trong xây dựng cụm khu công nghiệp hơn 72ha tại phường Phước Tân sẽ giao UBND phường Phước Tân khẩn trương di dời 4 doanh nghiệp còn lại. Sở Xây dựng tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND phường Phước Tân và các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ của các trường hợp sai phạm để xử lý theo quy định.

Một góc cụm KCN Phước Tân thời điểm chưa bị tháo dỡ. Ảnh: VH

Đây là cụm công nghiệp xây dựng trái phép với hàng chục nhà xưởng quy mô rất lớn, gây bức xúc trong dư luận. Liên quan đến việc cụm công nghiệp Phước Tân xây dựng trái phép đã có 11 cán bộ liên quan bị xử lý kỷ luật.

Với Khu du lịch Vườn Xoài, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài thực hiện di dời theo đúng tiến độ đề ra. Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, cùng các đơn vị tư vấn lập quy hoạch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Biên Hòa theo quy định.

Khu du lịch Vườn Xoài. Ảnh: VH

Liên quan đến sai phạm tại Khu du lịch Vườn Xoài, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra và xác định có nhiều công trình xây dựng không phép. UBND tỉnh cũng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỉ đồng và buộc nộp hơn 154 tỉ đồng thu lợi bất hợp pháp trong quá trình hoạt động.

Với Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (dự án ven sông Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Trấn Biên khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án theo đúng quy định trong tháng 5.

Dự án đô thị ven sông Đồng Nai. Ảnh: VH

Liên quan đến dự án lấn sông Đồng Nai, trước đó, tháng 12-2025 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định về việc bãi bỏ quyết định ngày 21-7-2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai do Công ty CP Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đã hết tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được cấp. Ngoài ra, dự án còn thiếu sót trong quá trình thỏa thuận địa điểm đầu tư, lập phê duyệt quy hoạch xây dựng, đánh giá tác động môi trường và gây ra một số dư luận, tác động xã hội...