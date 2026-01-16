Sau hơn 11 năm, Đồng Nai quyết định ‘số phận’ dự án lấn sông Đồng Nai 16/01/2026 16:24

(PLO)- Sau hơn 11 năm tồn tại với nhiều tranh cãi về pháp lý, môi trường, dự án lấn sông Đồng Nai đã bị UBND tỉnh Đồng Nai quyết định bãi bỏ việc chấp thuận đầu tư.

Ngày 16-1-2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc bãi bỏ quyết định ngày 21-7-2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên) do Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, cơ sở pháp lý để giải quyết thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư của dự án ngày 21-7-2014 của UBND tỉnh không đảm bảo quy định pháp luật tại thời điểm ban hành.

Dự án đã hết tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được cấp.

Ngoài ra, dự án còn thiếu sót trong quá trình thỏa thuận địa điểm đầu tư, lập phê duyệt quy hoạch xây dựng, đánh giá tác động môi trường và gây ra một số dư luận, tác động xã hội.

Vì vậy trong thời gian tới, dự án cần được tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng, xã hội.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định ngày 21- 7-2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (thường gọi dự án lấn sông Đồng Nai) có quy mô 8,4 ha, trong đó có 7,7 ha do lấn dòng chính sông Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 1,3 km và rộng nhất khoảng 100 m.

Theo kế hoạch, dự án này triển khai trong 9 năm gồm 3 giai đoạn xây dựng trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khách sạn cao ốc văn phòng… với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỉ đồng

Ngày 21-7-2014, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận đầu tư dự án cho Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát. Ngay sau đó chủ đầu tư đã thực hiện đổ đất san lấp.

Dự án đã san lấp khoảng 600 m dài, trong đó khu vực trung tâm hình bán nguyệt có chiều rộng lớn nhất là 100 m, dài 500 m, lấp khoảng 70% thì dư luận đặt nhiều nghi vấn về tính pháp lý như: Chưa làm rõ được việc đảm bảo thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng và sạt lở lòng, bờ sông Đồng Nai.

Đến tháng 3-2015, khi Chính phủ, các bộ, ngành vào cuộc để làm rõ tính pháp lý của dự án thì Công ty Toàn Thịnh Phát đã tạm ngừng thi công từ đó đến nay.

Đến tháng 7-2017, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ ngành liên quan để đánh giá cụ thể các tác động của dự án đến sông Đồng Nai. Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của dự án và quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Sau hơn 11 năm ngừng thi công, khu vực san lấp hiện đang bị các nhà hàng lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: VŨ HỘI

Từ đó đến nay, sau hơn 8 năm được Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương “tự quyết” thì UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định hủy bỏ dự án lấn sông Đồng Nai do Công ty Toàn Thịnh Phát là chủ đầu tư.