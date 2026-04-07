2 hàng cây khiến dự án 590 tỉ đồng chưa thể nghiệm thu: Khánh Hòa quyết chặt bỏ 07/04/2026 10:21

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng liên quan việc giải quyết hai hàng cây ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Không cho tồn tại theo đúng thiết kế

Tại cuộc họp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo kết quả lấy ý kiến của sở, ngành, địa phương liên quan và ý kiến các chuyên gia về việc cho tồn tại hay phá bỏ hai hàng cây ở hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.

Sau nhiều năm, hai hàng cây dọc bờ sông đã xanh tốt, phủ bóng mát. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo Sở NN&MT Khánh Hòa, các sở, ngành, đơn vị, chuyên gia tổ chức lấy ý kiến đều thống nhất là theo hồ sơ thiết kế thì khu vực cơ phản áp không có bố trí hàng cây. Việc tồn tại hàng cây là không phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt.

Đồng thời, tình trạng hàng cây mọc không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Đặc biệt là rễ lớn gây nứt, bong tróc bề mặt kè. Cây cối có thể làm ảnh hưởng dòng chảy, làm chậm việc tiêu thoát lũ của tuyến kênh.

Sau khi nghe báo cáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng thống nhất như báo cáo, đề xuất của Sở NN&MT là không cho phép tồn tại hàng cây trên cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, việc loại bỏ hàng cây chưa có sự đồng tình từ dư luận, đặc biệt các hộ dân sinh sống hai bên hạ lưu sông Tắc – sông Quán Trường.

Do đó, ông Hoàng giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nội dung đề xuất của Sở NN&MT, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND về phương án xử lý hàng cây như đã nêu trên.

Cần sự đồng thuận của người dân

Sau khi UBND tỉnh có ý kiến về phương án xử lý thì giao UBND phường Tây Nha Trang tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân trên địa bàn về mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, hạn chế của việc để tồn tại hàng cây. Đồng thời, nắm bắt ý kiến của nhân dân, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng dư luận trên địa bàn quản lý trước khi triển khai thực hiện phá bỏ hai hàng cây này.

Như PLO đã phản ánh, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư vào tháng 11-2003.

Hai hàng cây dọc bờ sông quán Trường. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án trên bắt đầu thi công từ năm 2009 và tổng vốn đã được đầu tư thực hiện khoảng 590 tỉ đồng. Đến cuối tháng 12-2020, theo chủ đầu tư, dự án đã được làm xong, chờ tư vấn nghiệm thu, bàn giao công trình.

Chủ đầu tư dự án trên là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh Khánh Hòa trước đây, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và giao thông Khánh Hòa.

Dù dự án đã hoàn thành từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được nghiệm thu. Khúc mắc nằm ở việc “xuất hiện” hai hàng cây xanh dọc hai bên sông Tắc và sông Quán Trường.

Theo chủ đầu tư, hai hàng cây này không có trong thiết kế, do vậy dự án không được nghiệm thu.

Người dân ở dọc hai sông Tắc, sông Quán Trường nơi dự án đi qua đều mong muốn giữ lại hai hàng cây xanh để tạo cảnh quan. Ngoài ra, lâu nay việc thoát lũ vẫn bình thường khi hai hàng cây đã tươi tốt.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên chặt bỏ. Vì hai hàng cây sẽ gây hạn chế dòng chảy, rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. Sau khi giải tỏa hai hàng cây thì tiến hành nạo vét lòng sông, loại bỏ các bãi bồi, trầm tích tích tụ lâu ngày. Từ đó tăng tiết diện mặt cắt ngang của sông, giúp nước thoát nhanh khi có lũ từ thượng nguồn đổ về.