Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 13/05/2026 09:45

(PLO)- Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Sáng 13-5, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Nga thông tin, tại Hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ khóa XI gồm chủ tịch, phó chủ tịch - tổng thư ký, các phó chủ tịch. Hiệp thương cử tám người làm phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương, cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Ảnh: QUANG VINH

Thay mặt cho các vị ủy viên vừa được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sỹ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

“Sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng tôi. Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” - bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.