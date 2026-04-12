Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 12/04/2026 16:58

(PLO)- Ông Nguyễn Phi Long, bà Lê Thị Thủy, ông Nguyễn Anh Tuấn được hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, khóa X.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết hội nghị tập trung cho ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026–2031), gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực; dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; chương trình, quy chế Đại hội và đề án nhân sự khóa XI.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt, MTTQ đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%.

“Tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là công tác hiệp thương bầu cử, lựa chọn, giới thiệu danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Kết quả đó đã góp phần rất tích cực vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031”- bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông Nguyễn Phi Long (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương); bà Lê Thị Thủy (Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); ông Nguyễn Anh Tuấn (Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Từ nội dung tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị cũng thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến xác đáng để hoàn thiện các văn bản, bảo đảm chất lượng trước khi trình đại hội.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2024–2026, đồng thời định hướng tầm nhìn, chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của hệ thống MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.