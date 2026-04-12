Dự kiến số lượng nhân sự Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá mới 12/04/2026 12:17

(PLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 tại Hà Nội.

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ bảy khoá X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc quan trọng.

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Cùng tham dự có các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đại diện lãnh đạo Trung ương các tổ chức chính trị, xã hội…

Đề án nhân sự nhiệm kì mới

Tại hội nghị, ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tờ trình của Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng trên cơ sở bám sát Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; đồng thời kế thừa những nội dung cốt lõi của nhiệm kỳ trước, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2024–2026.

Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình tại hội nghị.

Điểm mới của dự thảo là Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 7 chương trình, trong đó bổ sung chương trình về “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam”, nhằm đáp ứng yêu cầu từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ được xây dựng cụ thể, định lượng rõ ràng, bảo đảm tính khả thi.

Dự thảo xác định tiêu đề Báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam…”, với phương châm Đại hội: “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển”.

Đối với Báo cáo kiểm điểm, dự thảo nêu khái quát kết quả hoạt động nổi bật của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa X giai đoạn 2024–2026; đồng thời chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra 6 bài học kinh nghiệm.

Dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đại biểu sẽ thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.Đại hội sẽ lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sửa đổi Điều lệ

Tiếp theo, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bà Hà Thị Nga cho biết, dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 405 người đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đề án.

Theo đó, dự kiến cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ chiếm 21,4%; tỷ lệ người Ngoài Đảng chiếm 46,6%; tỷ lệ người Dân tộc thiểu số chiếm 25,1%; tỷ lệ Tôn giáo chiếm 16,2%.

Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 72 vị. Dự kiến cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ chiếm 18,6%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 14,6%; tỷ lệ người Dân tộc thiểu số chiếm 16%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 6,6%.

Theo bà Hà Thị Nga, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong kỷ nguyên mới. Bởi sau hơn một năm triển khai Điều lệ gắn với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đặc biệt là việc đưa các tổ chức chính trị, xã hội, hội quần chúng về trực thuộc MTTQ Việt Nam, tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận đã có nhiều thay đổi.

Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam là cần thiết nhằm cụ thể hóa các điểm mới của Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi năm 2025), Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi năm 2025, cùng các chủ trương, quy định mới về tinh gọn bộ máy. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quá trình nghiên cứu sửa đổi Điều lệ được triển khai bài bản, nghiêm túc, bảo đảm cả cơ sở lý luận và thực tiễn. Dự thảo đã được lấy ý kiến rộng rãi từ Đại hội MTTQ các cấp, các chuyên gia, hội đồng tư vấn; đồng thời xin ý kiến Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nguyên tắc sửa đổi là kế thừa các nội dung ổn định, hiệu quả; chỉ điều chỉnh những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để phù hợp thực tiễn. Các nội dung mới, chưa đủ cơ sở tổng kết sẽ được hướng dẫn bằng văn bản riêng nhằm bảo đảm tính ổn định của Điều lệ. Đồng thời, dự thảo cũng được chỉnh lý, sắp xếp lại câu chữ theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tại Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình, nhân sự.