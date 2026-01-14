Giới thiệu bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký MTTQ Việt Nam 14/01/2026 15:09

(PLO)- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu bà Hà Thị Nga để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sáng 14-1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ sáu (khóa X).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày tờ trình về công tác nhân sự. Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Từ nội dung tờ trình, 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua việc trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bổ sung 18 người tham gia Ủy ban và 5 người tham gia Đoàn Chủ tịch khóa X.

Đặc biệt, 100% thành viên Đoàn Chủ tịch nhất trí giới thiệu bà Hà Thị Nga để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch thống nhất giới thiệu bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, để hiệp thương cử bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Theo chương trình, chiều 14-1, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện các quy trình hiệp thương về công tác nhân sự nêu trên.

Bà Hà Thị Nga sinh ngày 20-2-1969, quê tỉnh Phú Thọ, dân tộc Thái. Bà có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân sư phạm ngữ văn. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 5-2020, bà được Bộ Chính trị điều động, chỉ định là Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau đó, bà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tháng 10-2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Hà Thị Nga giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ). Đến tháng 6-2025, bà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ngày 10-7, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư hiệp thương cử bà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Cuối năm 2025, Bộ Chính trị phân công bà giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.