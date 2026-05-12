Livestream xúc phạm cán bộ trên mạng, chủ tiệm cây cảnh ở Huế bị bắt 12/05/2026 20:09

Ngày 12-5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Huế cho biết cơ quan điều tra đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Mai Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Hóa Châu, TP Huế) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Mai Hoàng bị bắt giữ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Huế, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Hoàng Mai Huế" thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video, livestream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, lực lượng chức năng trên địa bàn TP Huế liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình chủ tài khoản trên.

Kết quả xác minh xác định chủ tài khoản Facebook trên là Mai Hoàng, chuyên kinh doanh cây cảnh.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15-4 đến 5-5, Mai Hoàng liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, livestream với các nội dung có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo TP, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an, các cơ quan chức năng.

Một số bài viết, video được cho là đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, nhưng ông Mai Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng.

Ngày 12-5, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.