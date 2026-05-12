Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ lãnh đạo tại VTV, VOV, TTXVN và 2 Viện Hàn lâm 12/05/2026 20:49

(PLO)- Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ do Ban Bí thư quyết định đối với các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia và hai Viện Hàn lâm để phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 31-KL/TW, của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Kết luận 31, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ đối với một số chức danh. Cụ thể, điều chỉnh từ chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng lên chức danh cán bộ do Ban Bí thư quyết định.

Những chức danh này gồm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị cũng đồng ý điều chỉnh các chức danh lãnh đạo các cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TTXVN, VOV, VTV tại Quy định 368 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Theo đó, điều chỉnh từ bậc 2 lên bậc 1 Nhóm II (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý) đối với các chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc TTXVN, VOV và VTV.

Điều chỉnh từ bậc 1 Nhóm IV (khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý) lên bậc 1 Nhóm III (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý) với các chức danh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc TTXVN, VOV và VTV.

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì cụ thể hóa về tiêu chuẩn chức danh; rà soát, đánh giá đối với các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, VOV và VTV. Trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xin chủ trương trước khi thực hiện quy trình nhân sự để trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, sẽ xem xét bố trí công tác phù hợp.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy năm cơ quan rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo theo phân cấp quản lý. Đồng thời đánh giá, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện quy trình nhân sự để xem xét, quyết định việc bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.