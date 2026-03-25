Chuyển VTV, VOV, TTXVN và hai viện hàn lâm trực thuộc Trung ương Đảng trước 1-4 25/03/2026 23:05

(PLO)- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chuyển năm cơ quan thuộc Chính phủ là VTV, VOV, TTXVN và hai viện hàn lâm thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Chiều 25-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành Chương trình đề ra sau ba ngày làm việc.

Trung ương đã thống nhất rất cao nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1-4-2026.

Ảnh: VGP

VTV là đài truyền hình quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

VOV là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, đồng thời phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân qua các loại hình báo chí.

TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và nhu cầu của công chúng trong và ngoài nước.

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu các vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và đào tạo nguồn nhân lực.

Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quản lý và xây dựng chính sách phát triển.