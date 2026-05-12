26 giờ cứu ngư dân tai biến, liệt nửa người trên biển 12/05/2026 21:30

(PLO)- Các lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu ngư dân bị tai biến, liệt nửa người trên biển.

Tối 12-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một ngư dân gặp nạn trên biển do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) bàn giao để đưa đi cấp cứu.

Ngư dân bị tai biến được ứng cứu kịp thời. Ảnh: BPĐN

Trước đó, sáng 11-5, Việt Nam MRCC nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi.

Người này báo tin ngư dân PM (55 tuổi) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, đầu bị choáng, liệt nửa người, nghi bị tai biến.

Thời điểm này, tàu cá đang hoạt động cách phía đông nam mũi Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 343 hải lý. Thuộc vùng biển phía nam đặc khu Hoàng Sa.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn hàng hải đã hướng dẫn ngư dân các biện pháp sơ cứu để duy trì sự sống cho người bị nạn. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng, cần được can thiệp chuyên khoa khẩn cấp.

Lúc 14 giờ 45 ngày 11-5, tàu cứu nạn SAR 631 cùng hai nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng đã được điều động xuất phát từ Đà Nẵng tiếp cận tàu cá có người gặp nạn.

Đến 3 giờ 24 ngày 12-5, tàu 631 tiếp cận được tàu cá. Các bác sĩ đã thăm khám, cấp cứu ban đầu rồi chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 631. Trong suốt hành trình vào bờ, đội ngũ y tế liên tục theo dõi, chăm sóc để ổn định sức khỏe nạn nhân.

Hơn 16 giờ ngày 12-5, sau gần 26 giờ cứu nạn khẩn cấp trên biển, bệnh nhân được đưa về cầu cảng tại Đà Nẵng.