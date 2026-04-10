Chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân': Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển 10/04/2026 17:42

(PLO)- Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống, hỗ trợ bà con vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chiều 10-4, tại TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, giai đoạn 2026-2030.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030 giữa Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Cà Mau và An Giang. Ảnh: ĐỨC THÁI

Qua gần 7 năm thực hiện (từ tháng 8-2019 đến nay), Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với các địa phương Tây Nam Bộ tổ chức 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 50.000 người. Đơn vị đã phát hơn 100.000 tài liệu, tặng 17.000 cờ Tổ quốc, 2.200 ảnh Bác Hồ và 1.000 túi thuốc y tế cho ngư dân.

Lực lượng cũng thăm hỏi, trao tặng hơn 2.880 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân khó khăn với tổng giá trị hơn 2,8 tỉ đồng. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 người dân.

Trong công tác giáo dục, đơn vị tổ chức 24 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại 144 trường THCS, thu hút 198.000 học sinh tham gia. Ban tổ chức đã trao 882 giải thưởng, 236 xe đạp, 300 cặp sách và 2.000 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó. Về cứu hộ, đơn vị phối hợp xử lý trên 100 vụ tai nạn, cứu được 98 người và 9 tàu cá.

Lực lượng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, hướng dẫn các quy định cho ngư dân. Ảnh: CSB

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 xác định nhiều nội dung trọng tâm, mang tính toàn diện và lâu dài. Trong đó, các bên chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Cạnh đó, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh và hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Song song đó, các bên sẽ thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có yêu cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị ký kết. Ảnh: ĐỨC THÁI

Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai. Các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và sát với đặc điểm tình hình từng địa phương.

Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân. Đơn vị cam kết kịp thời hỗ trợ bà con vươn khơi, bám biển, yên tâm lao động sản xuất và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau đã bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình phối hợp. Lãnh đạo các địa phương khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.