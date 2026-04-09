Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường tuần tra, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài 09/04/2026 13:22

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát biển quyết tâm khắc phục các tồn tại, chuẩn bị tốt nhất cho đợt làm việc của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 6, nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam.

Ngày 9-4, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: CSB

Hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đợt cao điểm chống khai thác IUU và công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc. Đồng thời, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những khuyến nghị Đoàn Thanh tra EC đã chỉ ra.

Trong đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục chống khai thác IUU và tập trung cao độ khắc phục các khuyến nghị trước khi đoàn sang làm việc lần thứ 6.

Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền các địa phương ven biển trong đấu tranh chống khai thác IUU. Cạnh đó, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5.

Cụ thể, đã tuyên truyền cho 1.553 phương tiện tàu cá với 8.218 ngư dân tại các khu neo đậu; phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho 9.280 cán bộ, nhân dân, ngư dân. Triển khai hơn 90 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các khu vực biển trọng điểm, nhất là vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia…

Kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 127 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,85 tỉ đồng. Ngoài ra, tuyên truyền nhắc nhở cho 1.964 lượt tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình. Kiểm tra bắt giữ, điều tra, xác minh, xử lý 22 vụ với 23 tàu có hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác IUU...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CSB

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và ngư dân. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC.

Thiếu tướng Lê Đình Cường cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU.

Theo đó, tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa và làm tốt công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 6.