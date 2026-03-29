Lý do lùi thời gian thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 29/03/2026 19:56

(PLO)- Do còn nhiều vướng mắc chưa được hoàn thiện vì vậy tuyến chính của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 37km tiếp tục phải lùi lại.

Ngày 29-3, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 - Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về công tác triển khai và kế hoạch đưa vào khai thác tạm tuyến chính Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong đó, đơn vị xin điều chỉnh lùi thời gian đưa vào khai thác tạm tuyến chính sang tháng 4-2026.

Trước đó, theo kế hoạch, hơn 18 km tuyến chính Dự án Thành phần 2 và hơn 19 km với tổng hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác tạm trước ngày 31-3. Do đó, Ban QLDA nhận thấy phương án thông xe trước 31-3 vẫn có nhiều khó khăn.

Ban QLDA 85 đưa ra các nguyên nhân xin lùi thời hạn đưa vào khai thác tạm tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn chưa thể khai thác. Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, theo nội dung làm việc giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Cục Cảnh sát giao thông, do hiện nay dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành đang triển khai thi công và phải hoàn thành trong năm 2026 nên cần thu hẹp, không sử dụng 2/4 làn xe qua trạm thu phí quốc lộ 51.

Do đó việc phân luồng cho phương tiện đi từ quốc lộ 51 qua trạm thu phí này để vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi.

Bên cạnh đó trong thời gian Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đưa vào khai thác, chỉ có duy nhất hướng kết nối từ quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn và đi trên đường gom để kết nối vào tuyến chính cao tốc.

Mặt khác, do nhà thầu gặp một số khó khăn dẫn đến tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại chậm. Trong đó, có một số hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung.

Một lý do nữa mà Ban QLDA 85 đưa ra do mặt đường hiện trạng của đường Bưng Môn kết nối cho phương tiện đi vào cao tốc từ quốc lộ 51 đã hư hỏng nặng, xuống cấp, nhiều vị trí “ổ gà, ổ voi", cần khắc phục để đảm bảo lưu thông an toàn. Dự kiến các hạng mục này hoàn thành trước ngày 10-4-2026.

Cùng với đó, các nhà thầu cũng phải bổ sung, thi công một số đoạn đường gom tạm nằm trong mặt bằng giai đoạn 2 của dự án (đồng thời di dời hàng rào an toàn giao thông) do mặt bằng thi công đường gom theo thiết kế chưa được địa phương bàn giao.

Để đảm bảo tiến độ đưa tuyến vào khai thác tạm, Ban QLDA 85 kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức phân luồng giao thông từ quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn, đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn.

Đồng thời, đề nghị VEC đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục cầu vượt tại khu vực Km16+800, hoàn thành trước ngày 7-4 để phục vụ công tác hoàn thiện, đảm bảo an toàn khi thông xe.

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến sẽ cho phép lưu thông các loại phương tiện gồm ô tô con, xe khách dưới 29 chỗ và xe tải dưới 5 tấn.

Nếu thuận lợi, tuyến sẽ được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV đưa vào khai thác tạm từ ngày 25-4.

Riêng dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 16 km UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 73%. Tuyến chính dài 6,2 km đã hoàn thành nền đường, trong đó bê tông nhựa đạt 4,1 km.

Còn dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ nay là TP.HCM làm chủ quản hiện đạt khoảng 98% khối lượng. Tuyến chính đã hoàn thành bê tông nhựa, sơn kẻ đường, dải phân cách, hàng rào và hệ thống đường gom.