Cần Thơ: Cảnh giác với chiêu trò giả vờ giúp đổ xăng rồi ra tay cướp giật tài sản 22/04/2026 17:31

(PLO)- Thấy xe nữ sinh viên ở Cần Thơ hết xăng, Cường đến giả vờ giúp đỡ kè xe đi đổ xăng nhưng sau đó ra tay cướp giật điện thoại.

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18-4, em HVTV (19 tuổi), nữ sinh viên một trường đại học tại Cần Thơ, điều khiển xe mô tô đến khu vực gần cầu Cái Răng thì hết xăng. Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe tay ga đến hỗ trợ và kè xe em V đi tìm nơi đổ xăng.

Nghi phạm giả vờ giúp đỡ đổ xăng rồi giật tài sản của nữ sinh viên ở Cần Thơ.

Phương tiện Cường dùng đi cướp tài sản.

Khi di chuyển đến đoạn gần cầu Bà Hiệp, nhân lúc em V đang nghe điện thoại, người đàn ông bất ngờ giật chiếc iPhone 16 Pro Max, khiến cả hai ngã xuống đường... Người đàn ông sau đó tẩu thoát về hướng phường Cái Răng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ khẩn trương truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định nghi phạm là Cường nên tiến hành bắt giữ

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.