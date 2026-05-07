Xử phạt 45 triệu đồng một người khai thác đất mặt trái phép 07/05/2026 16:24

(PLO)- UBND phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp và một cá nhân có hành vi sai phạm trong việc mua bán, khai thác khoáng sản.

Chiều 6-5, UBND phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng NM về hành vi mua, bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, sáng 24-4, Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra bãi tập kết đất của công ty này trên tỉnh lộ 939. Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 40 m3 đất sét đang được tập kết.

Phương tiện vận chuyển, tập kết đất sét trái phép của Công ty NM tại hiện trường. Ảnh: ANH ĐỨC

Khi yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đại diện công ty không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ, nên lực lượng chức năng đã mời về UBND phường làm việc.

Tại đây, người đại diện công ty thừa nhận số đất sét trên do công ty mua lại từ đơn vị khác, không có hợp đồng mua bán cũng như hóa đơn, chứng từ theo quy định.

UBND phường Mỹ Xuyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ 40 m3 đất sét không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 4-5, UBND phường Mỹ Xuyên cũng công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông TQVT về hành vi khai thác khoáng sản (đất mặt) trái phép.

Xe cuốc của ông T tại hiện trường khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: ANH ĐỨC

Cụ thể, chiều 13-4, từ tin báo của người dân, Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra tại thửa đất liền kề bờ kênh 19-5. Tại hiện trường, đoàn phát hiện một xe tải đang vận chuyển đất cùng một xe cuốc phục vụ khai thác đất mặt.

Qua kiểm tra, ông T là chủ các phương tiện trên nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đất theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T thừa nhận hành vi vi phạm.

UBND phường Mỹ Xuyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T 45 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu một xe tải cải tiến, một xe cuốc và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu tại khu vực khai thác đất trái phép.