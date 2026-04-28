Phát hiện cơ sở sản xuất 'kem trộn' bán online quy mô lớn ở Cần Thơ 28/04/2026 17:29

(PLO)- Kiểm tra một căn nhà tại xã Thạnh An, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất “kem trộn” hoạt động theo hình thức livestream bán hàng, không có giấy phép và không đảm bảo điều kiện an toàn.

Ngày 28-4, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an xã Thạnh An vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hành chính một căn nhà ở ấp B1, xã Thạnh An.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà TKV (36 tuổi, ngụ phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) đang tổ chức sản xuất mỹ phẩm dạng “kem trộn” với số lượng lớn để kinh doanh trên mạng xã hội.

Qua làm việc, bà V khai nhận bắt đầu sản xuất từ năm 2024 đến nay. Phương thức hoạt động chủ yếu là livestream bán hàng qua mạng. Thời gian gần đây, lượng đơn hàng tăng mạnh, có ngày cao điểm lên đến hơn 500 đơn.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở này hoạt động theo kiểu “3 không”: không giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng kem trộn do người phụ nữ sản xuất

Số kem trộn thành phẩm công an thu giữ được

Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện thủ công. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ thành phẩm, nguyên liệu và bao bì liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Thạnh An khuyến cáo người dân cần thận trọng, không mua và sử dụng các loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.