Livestream bán đất như kem trộn: Chuyên gia cảnh báo thị trường 2026 17/01/2026 07:25

(PLO)- Dù thị trường địa ốc 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng nhưng nhiều chuyên gia vẫn đưa cảnh báo về những biến tướng trong phương thức livestream bán đất và rủi ro đầu tư thiếu kiểm chứng.

Dù kinh tế năm 2025 được dự báo về đích ấn tượng với GDP có thể đạt mức trên 8% nhưng thị trường bất động sản vẫn tồn tại những gam màu xám. Các chuyên gia nhận định năm 2026 sẽ là cuộc thanh lọc khắc nghiệt để chấm dứt thời kỳ đầu cơ lướt sóng, hướng dòng tiền về các sản phẩm có giá trị thực và pháp lý sạch.

Cảnh báo trào lưu "sớm nở tối tàn"

Một trong những vấn đề nóng được ông Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, đặc biệt lưu ý là sự nở rộ của các hình thức bán hàng qua mạng xã hội thiếu kiểm soát. Năm 2025, thị trường chứng kiến xu hướng người nổi tiếng, TikToker tham gia livestream bán đất, chốt đơn căn hộ tương tự như bán mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng.

Ông Nguyễn Hoàng ví von hình thức này "như bán kem trộn", bởi sự thiếu hụt kiến thức chuyên sâu và tính pháp lý bị xem nhẹ giữa những lời quảng cáo có cánh. Vị chuyên gia này cảnh báo người mua cần tỉnh táo, tránh để cảm xúc dẫn dắt chốt đơn tài sản lớn chỉ sau vài phút cao hứng trên sóng livestream, bởi trào lưu này dự báo sẽ sớm nở tối tàn.

Chuyên gia cảnh báo người mua cần tỉnh táo, tránh để cảm xúc dẫn dắt chốt đơn tài sản lớn trên sóng livestream. Ảnh minh họa: QH/AI

Để chấn chỉnh, năm 2026 dự kiến sẽ là năm chuẩn hóa đội ngũ môi giới. Ông Hoàng kỳ vọng việc Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề ngay trong quý I-2026 sẽ buộc người làm nghề phải nâng cao năng lực, giảm thiểu tình trạng tư vấn sai lệch, lừa đảo vốn gây nhức nhối thời gian qua.

2026: Giá tăng theo đầu vào, hết cửa cho đầu cơ

Nhìn lại năm 2025, bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở vẫn chưa thể đuổi kịp đà tăng trưởng kinh tế. Thống kê cho thấy tổng nguồn cung căn hộ cả năm 2025 tại TP.HCM và các tỉnh lân cận ước đạt khoảng 20.000 - 25.000 căn.

Đáng chú ý, sự phân hóa giá diễn ra gay gắt. Tại TP.HCM, phân khúc căn hộ tập trung chủ yếu ở hạng A và hạng sang với mức giá từ 140 triệu đồng/m2 trở lên. Thậm chí có dự án chạm ngưỡng 450 triệu đồng/m2, khiến người làm công ăn lương phải mất nhiều năm không chi tiêu mới mua nổi vài m2.

Bước sang năm 2026, thị trường được dự báo sẽ không bùng nổ đại trà mà tăng trưởng có chọn lọc. Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn Savills TP.HCM, nhận định động lực lớn nhất đến từ việc bảng giá đất mới chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2026 cùng sự vận hành của các bộ luật mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản).

Giá bất động sản được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026. Ảnh: QUANG HUY

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Hoàng khẳng định giá bất động sản 2026 sẽ tiếp tục đà tăng, nhưng là tăng dựa trên chi phí đầu vào thực tế như tiền đất theo bảng giá mới, vật liệu xây dựng và lạm phát, chứ không phải các cơn sốt ảo do đầu cơ thổi giá.

Đặc biệt, sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông với các tuyến vành đai, metro số 2 và cao tốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng). Khẩu vị nhà đầu tư năm 2026 sẽ thay đổi triệt để: ưu tiên tuyệt đối cho tính an toàn pháp lý và khả năng khai thác dòng tiền thực tế thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn.