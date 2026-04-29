Tiếp nhận 33 công dân Việt Nam từ Campuchia, phát hiện một bị can truy nã 29/04/2026 19:38

(PLO)- Trong quá trình tiếp nhận 33 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ một bị can bị truy nã từ năm 2022.

Ngày 29-4, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Đây là những công dân đến từ nhiều địa phương, từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng nhiều đường và thời điểm khác nhau.

Theo thông báo từ Tổng cục Di trú Campuchia, số công dân này liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp nên bị bắt giữ và trục xuất về nước.

Trong quá trình tiếp nhận và kiểm tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ một bị can đang có lệnh truy nã của Công an Việt Nam. Qua đấu tranh, bị can khai tên Trịnh Quang Khải (32 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TP.HCM).

Khải bị khởi tố để điều tra tội cố ý gây thương tích, nhưng đã bỏ trốn sang Campuchia từ năm 2022 và bị Công an huyện Củ Chi cũ truy nã.

Hiện Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để bàn giao bị can Khải xử lý theo quy định. Đối với các công dân còn lại, cơ quan chức năng đã hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa về địa phương.